Luckenwalde

Ein Mann hat am Freitag gegen 12.30 Uhr in einem Geschäft an der Brandenburger Straße in Luckenwalde Textilien gestohlen. Eine in der Nähe befindliche Streifenwagenbesatzung konnte den Täter schnell finden und festnehmen. Der alkoholisierte 35-Jährige Jüterboger versuchte dabei die Beamten anzugreifen, wurde aber überwältigt und zur Wache verbracht. Die Beute hatte er noch dabei. Nach Anzeigenaufnahme, Ausnüchterung und erkennungsdienstlicher Behandlung wurde er wieder entlassen.

Von MAZonline