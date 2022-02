Luckenwalde

Ein 36–Jähriger und ein 23-Jähriger haben am Freitag in der Mittagszeit eine Vitrine in der Sanitärabteilung im Luckenwalder Toom Baumarkt aufgebrochen. Als Tatwerkzeug diente ihnen ein Bolzenschneider aus dem Ladensortiment.

Sie erbeuteten mehrere Umwälzpumpen und Brauseköpfe – Gesamtwert 2000 Euro. Die Ladendiebe wurden von einem Mitarbeiter beobachtet und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

