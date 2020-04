Lindenwanzen an Bäumen entdeckt

Luckenwalde

An Stämmen von Luckenwalder Lindenbäumen wurden in den vergangenen Tagen seltsame Kolonien von schwarz-silbernen Insekten – vermeintlichen Schädlingen – entdeckt. Sieht nicht appetitlich aus, ist aber völlig harmlos, versichert das städtische Grünflächenamt.

Bei den im wahrsten Sinne ungebetenen Stamm-Gästen – zum Beispiel in der Parkstraße – handelt es sich um sogenannte Lindenwanzen, auch Malvenwanzen genannt. „Sie stammen ursprünglich aus südlicheren Gefilden, zum Beispiel aus dem Mittelmeerraum“, sagt Abteilungsleiterin Michaela Hoffmann vom Grünflächenamt, „seit 2001 wurden sie aber auch in Österreich gesichtet.“

Kein Schaden für die Bäume

Die Wanzen sind schwarz und haben eine leuchtend silberne Membran. Sie versammeln sich in großen Kolonien an Baumstämmen, hauptsächlich an Linden, und ernähren sich von deren Pflanzenteilen. „Die Wanzen saugen Pflanzensaft aus den Blättern und Trieben. Aber das können die Bäume ab, das schadet ihnen nicht“, versichert Michaela Hoffmann.

Sie ist davon überzeugt, dass dieses neue Phänomen in heimischen Gefilden der Klimaerwärmung geschuldet ist. „Denn bisher waren die Wanzen ja an wärmeren Orten“, erklärt sie.

Raus aus dem Winterquartier

Wenn die sich die Tiere paaren, legen die Weibchen ihre Eier in den Ritzen der Pflanzenrinde ab. Die Entwicklung von der Larve bis zur ausgewachsenen Wanze dauere länger als einen Monat, heißt es.

„Wenn sich die Insekten an den Lindenstämmen sammeln, bereiten sie sich auf die Überwinterung vor“, erklärt Michaela Hoffmann. Die Wanzen sind also quasi aus dem Winterschlaf erwacht und irgendwann auch wieder verschwunden. Laut Hoffmann würden nur wenige Exemplare überleben. „Als Stadt müssen wir hier nicht tätig werden“, so Hoffmann.

Von Elinor Wenke