Luckenwalde

Mit einer Freiluft-Veranstaltung startet das Luckenwalder Kultur-Café „Klassmo“ am Wochenende erstmals nach der Corona-Zwangspause wieder in die Saison. Am 19. Juli ab 18 Uhr präsentieren die Künstler Falk Zenker (Gitarre) und Florian Mayer (Violine) im Innenhof ein Hörkino-Livekonzert.

Das Kulturcafé „Klassmo“ startet wieder durch. Quelle: Elinor Wenke

„Hörkino bedeutet, wenn Sie die Musik der beiden hören, haben sie Kino im Kopf“, sagt „Klassmo“-Inhaberin Hilde Steinfurth. Die beiden Virtuosen spielen Theatermusik, Hörspiel- und Filmmusiken. Auf dem Programm stehen Mayers Paganini-Bearbeitungen und Zenkers Kompositionen oder Bearbeitungen zwischen Mittelalter, Klassik, Flamenco und abgedrehter Weltmusikmoderne.

„Wenn die beiden auf der Bühne zusammentreffen, überraschen sie mit faszinierenden Klangbildern von meditativer Stille bis hin zu klangrauschendem Gewittergrollen“, schwärmt Hilde Steinfurth. Falk Zenker an der Gitarre nutzt die Form des Musik-Loopings, sodass man ein ganzes Arsenal an Instrumenten zu hören glaubt und am Ende fast die Klangqualität eines Orchesters erreicht wird.

Das Livekonzert findet im Innenhof statt. Quelle: Elinor Wenke

Tickets gibt es übers Internet

Hilde Steinfurth und ihr Mann Thomas Grieser sind froh, dass sie kulturell wieder durchstarten können, wenn auch mit Einschränkungen. Die Open-Air-Variante soll zum risikolosen Kulturgenuss beitragen. „Abstandsregeln müssen eingehalten werden, Stühle werden paarweise gestellt“, kündigt die Chefin an. Die Initiatoren rechnen mit 40 Zuschauern. Für sie und die Akteure gibt es eine Zelt-Überdachung. Tickets können per Mausklick direkt über die Website www.klassmo.de gekauft werden.

Finanzieller Einbruch

Die Coronakrise bescherte auch dem „Klassmo“ einen finanziellen Einbruch, denn neben Kultur und Kulinarik bietet Hilde Steinfurt auch zwölf Übernachtungsbetten, die notgedrungen eine Zeit lang leer bleiben mussten. Inzwischen geht es aufwärts und die nächsten Kulturveranstaltungen sind geplant. So gastiert am 16. August der Gitarrist Silvio Schneider im „Klassmo“ und auch das traditionelle Fahrrad-Film-Festival wird es im September in abgespeckter Form geben.

Neue Errungenschaft: zwei E-Bikes

Zu den neuesten Errungenschaften im „Klassmo“ gehören zwei Elektro-Fahrräder. Sie wurden über ein Klimaschutz-Förderprogramm von der Stadt angeschafft und verliehen.

Von Elinor Wenke