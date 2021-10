Luckenwalde

Als die Luckenwalder Beschäftigungs- und Aufbaugesellschaft (Luba) vor fünf Jahren auf ihr silbernes Jubiläum verweisen konnte, wurde ein große Party gefeiert. In diesem Jahr, zum 30-jährigen Bestehen, ist das anders. „Wir hatten eigentlich eine Feier geplant“, sagt Luba-Geschäftsführer Jörg Kräker. „Aber mit Blick auf die Corona-Situation und im Interesse der Betriebssicherheit verzichten wir darauf.“

Die Ehrenurkunde zum 30-jährigen Bestehen der Luba. Quelle: Elinor Wenke

Um die kontinuierliche Arbeit der Luba über drei Jahrzehnte dennoch zu würdigen, überreichte Katharina Fichtner, Leiterin des IHK-Regionalcenters Teltow-Fläming, eine Ehrenurkunde an Jörg Kräker. Darin wird der Luba ein erfolgreiches unternehmerisches Handeln für die Wirtschaft im IHK-Bezirk Potsdam und zum Wohle des Landes Brandenburg bescheinigt.

186 Arbeitslose aufgefangen

Die Geschichte der Luba ist so dynamisch und von Höhen und Tiefen geprägt wie die gesellschaftliche Entwicklung selbst. Im Oktober 1991 wurde die Luba gegründet, um 186 zumeist weibliche Mitarbeiter der Volltuchfabrik aufzufangen, die quasi über Nacht arbeitslos geworden waren. Später kamen frei gesetzte Arbeitskräfte aus anderen abgewickelten Betrieben dazu. Für sie wurden Projekte, Ausbildung und Qualifizierung angeboten. „65 Prozent der Leute konnten wir in eine Arbeit vermitteln, 30 Prozent sind in Rente gegangen und fünf Prozent übrig geblieben“ resümiert Kräker.

Projekte mit Frauennamen

„Wir galten als Treuhand-Auffanggesellschaft für Frauen, deshalb erhielten die ersten Projekte auch Frauennamen“, berichtet Kräker. So gründete die Luba beispielsweise die Stadtbuslinie „Ilona“, die es in veränderter Form bis heute gibt. Mit bis zu 350 Betroffenen gleichzeitig wurde in Projekten gearbeitet. Rund 3700 Leute sind in 20 Jahren von der Luba betreut worden. Neben Kräker ist seine Mitarbeiterin Angelika Klettke bis heute von der ersten Stunde an dabei.

15 von 74 Beschäftigten schwerbehindert

Vor etwa zehn Jahren wurde die Luba mit Hilfe ihrer Gesellschafter – Stadt Luckenwalde und Gemeinde Nuthe-Urstromtal – umstrukturiert. „Heute sind wir der einzige Inklusionsbetrieb in Teltow-Fläming und beim Integrationsamt des Landes Brandenburg fest etabliert“, konstatiert Kräker. Von den heute 74 Beschäftigten sind 15 schwerbehindert.

Die Luba-Schulküche in Luckenwalde, An den Ziegeleien. Quelle: Elinor Wenke

Neben der Küche zur Essenversorgung für Schulen und Kitas betreut die Luba Grünanlagen, ist seit einem Jahr Träger des Luckenwalder Tierparks und betreut seit Kurzem auch die Fahrradboxen am Bahnhof.

In der Coronakrise gebeutelt

„Die Zeiten waren nicht immer rosig“, bilanziert Kräker. So liefen die anfangs großzügig angebotenen ABM-Maßnahmen aus, die Luba musste in ein Insolvenz-und Sanierungsverfahren und auch in der Coronakrise war der Betrieb gebeutelt. „Die Essenportionen für die Schulen gingen drastisch zurück, wir mussten 70 Prozent der Beschäftigten in Kurzarbeit schicken“, berichtet Kräker.

Luba-Geschäftsführer Jörg Kräker an der Fotowand mit seinen selbst fotografierten Motiven. Quelle: Elinor Wenke

Er sieht dennoch optimistisch in die Zukunft. Am Luba-Sitz neben dem alten Stadtbad hat der Hobby-Fotograf die Wände des langen Ganges mit Fotos bestückt. Für jedes Luba-Jahr hängt eines an der Wand, darunter etliche mit sinnbildlicher Bedeutung. „Das Spinnennetz steht für lokales Netzwerk“, sagt Kräker und grinst. Andere deutet er mit „gerade die Kurve gekriegt“, „mit Abstand zum Erfolg“ oder „Gewitterjahr“. Das letzte in der Reihe zeigt den Luckenwalder Tierpark.

IHK würdigt Flexibilität und Wandelbarkeit

Katharina Fichtner würdigte die Luba als langjährigen Partner der IHK. „Hut ab und Anerkennung die Flexibilität und Wandelbarkeit in den 30 Jahren“, sagte sie und gab Kräker mit auf den Weg: „Fordern Sie uns, wenn Sie Unterstützung benötigen.“ Fichtner verwies zudem auf die 1. Digitale Fachkräftewoche der IHK vom 8. bis 12. November, bei der insgesamt 21 Workshops angeboten werden.

Von Elinor Wenke