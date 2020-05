Luba wird neuer Betreiber des Tierparks

Luckenwalde

Seit 64 Jahren gibt es den Luckenwalder Tierpark; seit 27 Jahren wird die Einrichtung im Eigentum der Stadt vom Tierparkförderverein betrieben. Das wird sich nun ändern. Ab 1. Juli ist die Luckenwalder Beschäftigungs- und Aufbaugesellschaft (Luba) der neue Betreiber des Tierparks. Das haben die Stadtverordneten auf ihrer Sitzung am Dienstagabend beschlossen. Der Förderverein hatte den Betreibervertrag zum 30. Juni dieses Jahres gekündigt. Wegen des rückläufigen ehrenamtlichen Personals und des steigenden Altersdurchschnitts sah sich der Vorstand nicht mehr in der Lage, die Geschäftsführung für den Tierpark weiterhin zu übernehmen.

Die Stadtverordneten tagten im Stadttheater. Quelle: Elinor Wenke

Mit dem neuen Betreibervertrag bleiben das gesamte Anlagevermögen, Grund und Boden, Inventar und Tiere im Eigentum der Stadt. Das Personal wird von der Luba übernommen. Weil die Ausgaben bei Weitem die Einnahmen, zum Beispiel aus Eintrittsgeldern, übersteigen, zahlt die Stadt jährlich einen Zuschuss. Er lag zuletzt bei rund 174.000 Euro. Für das noch ausstehende zweite Halbjahr 2020 rechnet die Stadt mit einem Zuschuss von 100.000 Euro, für die Folgejahre mit einem jährlichen Bedarf von 200.000 Euro.

Derzeit leben 126 Tiere in 27 Arten im Tierpark. Künftig soll es aber mehr Platz für weniger Tiere geben. Das kündigte der neue Tierparkleiter Philipp Herrmann an. In einem ausführlichen und emotionalen Vortrag stellte er den Stadtverordneten seine Ideen zur Neugestaltung vor.

Tierparkleiter Philipp Herrmann stellte den Stadtverordneten seine Ideen vor. Quelle: Elinor Wenke

„Tiere hautnah“ lautet das Motto für die Luckenwalder Tierherberge. „Unsere Ziele sehen wir in der Erholung und Bildung, aber auch im Artenschutz“, erklärte Herrmann. Er will Schritt für Schritt in den nächsten Jahren Veränderungen vornehmen.

Die beiden Bären sind 27 Jahre alt; künftig dürfen diese Raubtiere im Luckenwalder Tierpark nicht mehr gehalten werden. „Wir wollen ihnen den Rest ihres Lebens noch so schön wie möglich machen“, sagte Herrmann. „Aber wenn sie gestorben sind, wollen wir die Bärenhöhle zum Museum und die Anlage zum Luchs-Gehege umgestalten.“

Luchs als neues Maskottchen

Den „Lucki-Luchs“ kann er sich auch gut als neues Maskottchen und Logo für den Tierpark vorstellen. „Nach den Bären ist er dann das gefährlichste Tier in unserem Zoo, das fasziniert die Kinder“, sagte Herrmann mit einem Schmunzeln und verriet den Stadtverordneten die jüngste Errungenschaft: „Unsere Luchs-Mama hat gerade Drillinge bekommen und kümmert sich rührend um den Nachwuchs.“

Chance für seltene Rassen

Das Luchs-Gehege soll später zum „Affenhaus“ werden und die Affen Platz für gefiederte Bewohner machen. „Wir planen eine Papageien-Volière“, schwärmte der Tierparkchef. Außerdem soll es eine begehbare Wellensittich-Volière geben; die Ziegen sollen weiter gestreichelt und gefüttert werden dürfen. Herrmann will aber auch gefährdeten Arten und seltenen Rassen eine Chance bieten, wie etwa Brillenschafen oder dem riesengroßen Poitou-Esel.

Der Eingang zum Tierpark soll verlegt werden. Quelle: Alexander Engels

Der Eingang zum Tierpark soll nach Herrmanns Vorstellungen verlegt werden und dann vom neu gestalteten Ehrenhain aus erreichbar sein. Dafür soll ein Mehrzweckgebäude mit Shop und Imbiss neben der künftigen Luchs-Anlage entstehen, wo auch Seminare und Schülerunterricht stattfinden können. Führungen, Feierabend-Touren für Erwachsene und Taschenlampen-Touren für Kinder sind eine weitere Vision des Tierparkchefs.

Steigende Besucherzahlen

Die Besucherzahlen sind in den letzten Jahren gestiegen – von knapp 20.000 im Jahr 2015 auf knapp 29.000 im vorigen Jahr. Die Eintrittspreise für Erwachsene sollen laut Herrmann in den nächsten Jahren moderat erhöht werden, Kinder dafür perspektivisch freien Eintritt erhalten.

Von Elinor Wenke