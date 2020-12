Luckenwalde

Innerhalb von zehn Monaten wurde im Luckenwalder Unternehmen Märkische Oberflächen & Behälterbau GmbH (MOB) eine neue Hightech-Maschine konstruiert und gebaut. So gut wie alle 70 Mitarbeiter waren daran beteiligt. Bei der neuen Konstruktion handelt es sich um Batteriewannen für Elektroautos. „Bei den neuen E-Autos sind die Batterien so groß wie die gesamte Karosserie, dementsprechend groß sind auch die Waschmaschinen“, sagt Werkleiter Uwe Brock. Das Besondere daran ist, dass damit nicht nur gewaschen, sondern auch Oberflächen behandelt werden können. Von Luckenwalde aus werden die Teile in den nächsten Tagen an einen namhaften Automobilhersteller ins europäische Ausland geliefert und zwischen Weihnachten und Neujahr vor Ort montiert. Um die Riesenteile mit einer Höhe von drei Metern transportieren zu können, werden sie quer auf den Schwertransporter verladen.

Das fertige Teil wurde für den Transport quer gelegt. Quelle: Margrit Hahn

Anzeige

In Luckenwalde werden seit Jahren riesige Universalwaschmaschine für unterschiedliche metallische Werkstücke gebaut und in alle Welt verschickt. Von Anfang an ging es darum, die Reinigungsanlagen auch für die Oberflächenbehandlung von Aluminiumbauteilen zu optimieren. Nun wurde dieser Schritt vollzogen. Das Konzept der Reinigungsanlagen – neben Entfetten, Trocknen, Hochdruck- oder Bürstentgraten –wurde nun um die Möglichkeit der Oberflächenbehandlung durch Passivieren ergänzt. Beim Passivieren entsteht spontan eine Schutzschicht auf einem metallischen Werkstoff, wodurch Korrosion durch Sauerstoff verhindert werden soll.

In den Werkhallen der Märkische Oberflächen & Behälterbau GmbH stehen überall Hightech-Anlagen. Quelle: Margrit Hahn

Egal ob es sich um Teile der Karosserie, um Gehäuse für Elektroantriebe oder um Batteriewannen handelt, problematisch bei der Montage ist die natürliche ungleich beschaffene Oxidschicht, die sich immer wieder auf der Oberfläche bildet. „Diese Schicht wirkt sich störend auf die nachfolgenden Prozesse wie Schweißen, Kleben, Lackieren oder Vulkanisieren aus“, so Uwe Brock. Durch das Aufbringen einer Konversionsschicht aus Titan wird die ungleiche Oxidhaut entfernt und durch eine beständige und dünne Schicht ersetzt. Dadurch wird auch die Oberfläche optimal für das Aufbringen von Farben und Lacken vorbereitet.

Alles funktioniert vollautomatisch. Der Roboterarm greift alles eigenständig. Quelle: Margrit Hahn

MOB hat in diesem Jahr insgesamt 15 Maschinen hergestellt. „Durch Corona mussten einige Abnahmen per Videokonferenz durchgeführt werden“, so der Werkleiter. Wie er mitteilt, sind die Auftragsbücher bis Mitte nächsten Jahres gut gefüllt. Als nächstes werden drei ähnliche Maschinen für die USA gebaut. „Das sind alles Sonderanfertigungen. Jede Maschine ist ein Unikat“, so Brock. Bei aller Freude über die gute Auftragslage bereitet ihm der Fachkräftemangel große Sorgen. Nach wie vor werden dringend Schlosser, Elektriker und Mechatroniker gesucht. „Wir bilden auch selbst aus. Die Ausbildung ist vielseitig, interessant und abwechslungsreich“, verspricht der Werkleiter. Derzeit bildet das Luckenwalder Unternehmen drei Lehrlinge zum Mechatroniker aus.

Die Maschine verlässt in den nächsten Tagen Luckenwalde und wird ins europäische Ausland geliefert. Quelle: Margrit Hahn

Bevor die Maschinen ausgeliefert werden, erfolgt in Luckenwalde der Testlauf. „Das ist jedes Mal wieder spannend, ob alles funktioniert“, so Brock. So wurde bei dem neuesten Anlagentyp wurde einen Tag vor der Abnahme erst der dringend notwendige Erdgasanschluss fertig gestellt. Bisher wurde Propangas verwendet.

Von Margrit Hahn