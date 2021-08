Luckenwalde

Ein Zeuge beobachtete am Montagvormittag, wie ein Mann in der Stadt den Außenspiegel eines Autos abtrat. Beamte stellten den Flüchtigen. Der 31-Jährige hatte weitere Fahrzeuge beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 4.800 Euro. Der Mann muss sich in fünf Fällen wegen Sachbeschädigung verantworten.

Von MAZonline