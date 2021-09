Luckenwalde

Polizisten kontrollierten am Dienstagabend einen Fahrradfahrer in der Breiten Straße in Luckenwalde. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,74 Promille bei dem 52-jährigen Mann. Durch die Beamten wurde daher eine Blutentnahme angeordnet. Dem Radfahrer wurde überdies die Weiterfahrt untersagt.

Von MAZonline