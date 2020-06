Luckenwalde

In der Weichpfuhlstraße in Luckenwalde wurde Donnerstagnacht gegen 23 Uhr ein 35-Jähriger verletzt. Dieser verließ nach einem häuslichen Streit das Mehrfamilienhaus, für das er zuvor von Polizeibeamten einen Platzverweis erhielt. Nachdem die Polizisten den Ort verlassen hatten, soll der 35-Jährige von einem 37-jährigen Mann in der Weichpfuhlstraße angegriffen worden sein. Nach Angaben des Verletzten wurde dieser über die vorherige häusliche Auseinandersetzung informiert und griff den 35-Jährigen daraufhin an. Im Anschluss habe er das Weite gesucht. Der Mann wurde leicht verletzt und von den Rettungskräften versorgt. Er gab weiterhin an, dass ihm sein Smartphone entwendet wurde. Die Polizeibeamten nahmen eine Strafanzeige auf. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Von MAZonline