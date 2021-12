Luckenwalde: Marktkauf beschenkt drei Einrichtungen aus Trebbin und Luckenwalde

Luckenwalde

Recht weihnachtlich ging es am 8. Dezember in der Marktkauffiliale auf dem Frankenfelder Berg in Luckenwalde zu. Hauschefin Heike Seidemann hatte reichlich Geschenke und Gutscheine parat, die sie diesmal an drei Institutionen weitergeben wollte. Insgesamt waren es rund 1340 Euro, die durch verschiedenste Aktionen zusammengetragen wurden.

Flaschenpfand gesammelt

Wie schon in den Jahren zuvor hatte man eine Spendenbox beim Flaschenpfand-Automaten aktiviert. Die Kunden konnten selbst entscheiden, ob sie sich das Geld auszahlen lassen oder für die Volkssolidarität spenden wollten. „Diesmal sind so 620 Euro gesammelt worden“, sagt Heike Seidemann. „Das war mehr, als im vorigen Jahr. Daher möchten wir uns sehr bei allen Kunden bedanken, die mitgemacht haben“, fügt sie hinzu. „Wir finden es schön, dass wir diese Aktion begleiten dürfen und werden sie auch im nächsten Jahr weiterführen!“

Zuschuss für Spiele

Ursula Jänicke von der Volkssolidarität freut sich sehr über die Zuwendung. „Das Geld wird vor allem für die Menschen mit Demenz verwendet, die von unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern betreut werden“, sagt sie. Davon wird man vor allem Beschäftigungsmaterialien wie Spiele für Demenzkranke oder Sportmaterialien kaufen. Aber auch Dekoartikel und Büromaterial stehen auf der Wunschliste. „Zudem möchten wir damit die Ehrenamtler für ihre Weiterbildungen ausstatten“, so Ursula Jänicke. Derzeit, so betont sie, habe man acht Ehrenamtler, die sich um insgesamt 13 zu Betreuende kümmern.

Tolles Azubiprojekt

Auch das Trebbiner Kinder- und Jugendheim ist erneut unter den Nutznießern. Die Einrichtung darf sich über einen nagelneuen Kickertisch und Gutscheine im Wert von 520 Euro freuen. Davon stammen 120 Euro aus einem Azubiprojekt, das im Spätherbst in der Filiale angekurbelt wurde. Daran war unter anderem Lucas Friedel beteiligt, der sich im zweiten Ausbildungsjahr befindet: „Wir hatten einen Stand aufgebaut, an dem wir verschiedene Mango-Gerichte für die Kunden zum Probieren parat hielten. Wer wollte, konnte Geld in unsere Spendenbox werfen“, erzählt der 19-Jährige. Wo das gesammelte Geld hingeht, durften die Azubis selbst entscheiden.

Gruppen dürfen entscheiden

Peter Borowiak vom Kinder- und Jugendheims ist begeistert über so viel Engagement. „Das Azubiprojekt ist eine tolle Sache“, sagt der Geschäftsführer und bedankt sich für die schon seit Jahren bestehende gute Zusammenarbeit mit Marktkauf. „Das Geld wird auf alle fünf Gruppen aufgeteilt. Dabei darf jede Gruppe selbst entscheiden, wofür sie es verwenden möchten. Das wird entweder Spielzeug sein, oder etwas für den Kreativbereich“, meint Borowiak. Wo der Kickertisch hinkommt, kann er noch nicht genau sagen. „Wahrscheinlich werden wir damit eine unserer Außenstellen in Luckenwalde erfreuen“.

Präsentkorb für Mitarbeiter des Luckenwalder Hospiz „Hand in Hand“

Neben Kinderheim und Volkssolidarität durfte auch das Luckenwalder Hospiz „Hand in Hand“ eine Zuwendung entgegennehmen. Die Einrichtung erhielt Gutscheine im Wert von 250 Euro und einen Präsentkorb. „Die Gutscheine können wir gut gebrauchen, da wir die Gäste unserer Einrichtung selbst versorgen. Daher kaufen wir zwei Mal wöchentlich ein“, sagt Leiterin Sabine Palm-Reppel. Auch sie ist über die erneute Zuwendung von Marktkauf sehr erfreut. Den Präsentkorb, so verspricht sie, bekämen die Mitarbeiter.

Von Iris Krüger