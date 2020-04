Luckenwalde

Menschen aus der Region, die sich in der Corona-Krise in besonderem Maße engagieren, sei es im Beruf oder bei der Hilfe für andere, sollen noch vor Ostern mit einem bunten kulinarischen Dankeschön überrascht werden. Der Marktkauf Luckenwalde spendiert 15 prall gefüllte Präsentkörbe im Wert von je 50 Euro und der Stadtmarketingverein stockt noch mit jeweils einem Luckenwalder Geschenkgutschein im Wert von zehn Euro auf.

Beide rufen nun zu einer gemeinsamen Aktion auf: „Wer ist Ihr persönlicher Held in der Corona-Krise?“. Bis zum 8. April um 12 Uhr haben die Luckenwalder die Chance, ihren persönlichen Helden vorzuschlagen.

Idee von Nicole Nötzelmann

Die Idee stammt von Nicole Nötzelmann, seit 1. April neue Leiterin des Marktkauf in Luckenwalde. „Wir sind jetzt alle in einer Ausnahmesituation“, sagt die 34-jährige Mutter eines kleinen Kindes. „Manche sind besonderen Gefahren ausgesetzt. Das wird mir auch klar, wenn ich mein Kind jeden Tag zur Notbetreuung in die Kita bringe.“

Die Marktleiterin und ihre 100 Mitarbeiter haben deshalb beschlossen, auf ihre Weise danke zu sagen. „Das Geld haben wir über einen längeren Zeitraum bei verschiedenen Aktion gesammelt“, berichtet die junge Chefin. Davon werden jetzt haltbare Nahrungs- und Genussmittel liebevoll verpackt.

Vorschläge mit kurzer Begründung

„Vorschläge für den persönlichen Krisenhelden können per E-Mail an den Stadtmarketingverein geschickt werden“, sagt dessen Geschäftsstellenleiterin Elisabeth Thiemann. Auch Vorschläge per Post an den Martkauf sind möglich. Das Schreiben soll den Namen des „Helden“, seine Kontaktmöglichkeiten und eine knappe Begründung enthalten, warum er dieses Dankeschön verdient hat. Das können Beschäftigte in der Pflege, der Kinderbetreuung, Verkäufer und Lieferanten, aber auch freiwillige Helfer sein. Ein dreiköpfige Jury wird die Favoriten dann auswählen.

„Wir waren von der Idee sofort begeistert“, sagt Elisabeth Thiemann, „und mit dem Geschenkgutschein profitiert im Umkehrschluss auch die lokale Wirtschaft, sobald wieder mehr Normalität einkehrt.“

Sicherheitsvorkehrungen bei Marktkauf in Luckenwalde. Quelle: Elinor Wenke

Die Marktkauf-Mitarbeiter ihrerseits haben den Kundenansturm zu meistern. „Wir haben nur noch knapp 200 Einkaufswagen im Umlauf, damit nicht zu viele Kunden gleichzeitig im Markt sind“, sagt Nicole Nötzelmann. Außerdem stehen am Eingang Desinfektionstücher zur Verfügung.

Kontakt über Mail: info@city-luckenwalde.de

Von Elinor Wenke