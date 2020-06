Luckenwalde

Der Luckenwalder Marktturm und der Marktplatz waren am Montagabend rot illuminiert. Deutschlandweit wurde mit der Night of Light auf die existenzbedrohende Lage der Kultur- und Veranstaltungsbranche durch die Coronakrie aufmerksam gemacht.

So könnte der Marktturm abends immer illuminiert werden. Quelle: Margrit Hahn

Veranstaltungstechniker Oliver Decker hatte den Anstoß in Luckenwalde gegeben. Am Montagnachmittag hatten er und weitere Betroffene 60 LED-Scheinwerfer und einen Beamer aufgebaut, die das Wahrzeichen der Stadt in fantastischen rotes Licht hüllten. Um Mitternacht wurde das Lichtspektakel entfernt, damit der Wochenmarkt am Dienstagmorgen uneingeschränkt öffnen konnte.

Auch das Alhambra beteiligte sich an der Night of Light in Luckenwalde Quelle: Margrit Hahn

Auch das Alhambra hatte seine Kulturstätte angestrahlt. Das Luckenwalder Unternehmen Iwanski hatte eine Hebebüne aufgebaut, sodass auch Fotos aus luftiger Höhe geschossen werden konnten.

Von Margrit Hahn