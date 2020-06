Luckenwalde

In Luckenwalde werden am Montagabend ab 21 Uhr Marktplatz und Marktturm beleuchtet. Den Anstoß dazu gab Oliver Decker. Der selbstständige Veranstaltungstechniker hat seit fünf Jahren in Luckenwalde eine eigene Firma und ist bei Turmfesten, Weihnachtsmärkten und anderen Highlights in seiner Heimatstadt immer dabei.

Doch in diesem Jahr ist alles anders. Jegliche Art von Großveranstaltungen sind aufgrund der Coronakrise nicht gestattet. Events, Tagungen, Kongresse, Konzerte, Festivals oder Theateraufführungen sind untersagt. Selbst Messen und kleine Events, die wieder erlaubt sind, unterliegen notwendigen und strengen Hygiene-Vorschriften die dazu führen, dass Veranstaltungen nicht wirtschaftlich durchzuführen sind.

Unterstützung durch die Stadt Luckenwalde

In einem Schreiben wies Oliver Decker die Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide ( SPD) auf die Situation der Veranstaltungswirtschaft hin. „In Absprache mit der Stadt werden wir den Marktplatz und den Turm in der Nacht von Montag zu Dienstag rot anleuchten“, so Decker. Mit dem leuchtenden Mahnmal und dem flammenden Appell will die Veranstaltungswirtschaft öffentlich auf ihre dramatische Lage aufmerksam machen. Sie wünschen sich anstelle von Kredit-Programmen echte Hilfe. Sie fordern einen Branchendialog mit der Politik, um gemeinsam einen Weg aus der Krise zu finden.

Auch der Marktturm in Luckenwalde soll am Montagabend in rotes Licht getaucht werden. Quelle: Magdalena Johl

Alle Bereiche der Veranstaltungswirtschaft in Deutschland vereinigen sich zu einer übergreifenden Interessen- und Arbeitsgemeinschaft und initiieren die „Night of Light“. Anlässlich dieses Events bauen alle an der Aktion Beteiligten gleichzeitig Licht-Monumente. Dazu werden in allen Städten, in denen diese Unternehmen ihren Sitz haben, in der Nacht vom 22. zum 23. Juni Event-Locations, Spielstätten sowie ausgewählte Gebäude und Bauwerke rot illuminieren.

Großveranstaltung bis Ende Oktober abgesagt

Inzwischen wurde das Verbot für Großveranstaltungen bis Ende Oktober verlängert. „Das ist eine Katastrophe für uns“, sagt Oliver Decker. Das sorgt für eine akute Insolvenzgefahr für die gesamte Branche. Alle Unternehmen aus den Bereichen Messebau, Veranstaltungstechnik, Eventagentur, Catering, Bühnenbau, Eventlocation, Messegesellschaft, Kongresscenter, Tagungshotels, Konzertveranstalter, Künstler und Einzelunternehmen sind betroffen.

Deshalb sei es wichtig, die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen, denn die derzeitigen Hilfeleistungen in Form von Kreditprogrammen reichen nicht aus. Millionen Arbeitsplätze sind in Gefahr, es herrscht Alarmstufe Rot. Deshalb richten die Betroffene ihren Appell an die Öffentlichkeit.

Rot steht für Leidenschaft

„Die Farbe Rot steht für die Leidenschaft für unseren Beruf, für unsere Profession. Wir brennen für das, was wir tun“, sagt Oliver Decker. Der Luckenwalder liebt seinen Beruf, den er von der Pike auf gelernt hat und wünscht sich nichts mehr, als endlich wieder in seinem Job arbeiten zu können. Der 28-Jährige ist froh über die Unterstützung der ILB, doch die reicht bei weitem nicht aus, um den Verpflichtungen als Unternehmen nachkommen zu können. Die letzte Tour, bevor ihn die Coronakrise einholte, hatte er mit der Band Silbermond, die ihn durch Deutschland, Österreich und die Schweiz führte. Seitdem hatte er zwei kleine Aufträge – einen zu Himmelfahrt in der Jüterboger Kirche und den anderen am vergangenen Wochenende bei Aufnahmen für ein Morgenmagazin.

Decker lobt die gute Zusammenarbeit in der Region mit Kulturschaffenden, Künstlern und Unternehmen. Gemeinsam werden sie am Montag den Marktturm und den Marktplatz in rotes Licht hüllen. Die Betreiber des Alhambra wollen ebenfalls ein Zeichen setzen und ihre Kulturstätte mit rotem Licht anleuchten.

Von Margrit Hahn