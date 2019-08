Längere Partys in Luckenwalde gefordert

Luckenwalde - Längere Partys in Luckenwalde gefordert Einmal im Jahr feiern und dann ist um ein Uhr Schluss? Nicht nur Jugendliche in Luckenwalde finden das blöd. Linken-Politiker Martin Zeiler hat sich nun öffentlich für eine spätere Sperrstunde eingesetzt.

Wenn in Luckenwalde öffentlich gefeiert wird, ist in der Regel um ein Uhr Schluss, so auch beim Mixed Music Arts Festival 2019. Quelle: Antonia Engel