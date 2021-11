Luckenwalde

Wenn im Luckenwalder Werner-Seelenbinder-Stadion Wettkämpfe oder Fußballspiele stattfinden, sind die Parkplätze drumherum hoffnungslos überfüllt. Genau das will die CDU-Fraktion der Stadtverordneten jetzt ändern. In einem Antrag fordert sie die Stadt auf, zu prüfen, wo im Umkreis des Stadions temporär ein Parkplatz genutzt werden kann, um die Situation für Anwohner und Gäste zu entspannen.

Bis zu 180 Autos unberechtigt am Straßenrand

Begründet wird das Ansinnen mit der zunehmenden sportlichen Bedeutung des FSV 63 und den jüngsten Pkw-Aufkommen bei hochklassigen Spielen. Laut CDU bietet der Parkplatz am Schulkomplex Jahnstraße 70 Pkw-Parkplätze. Im Umkreis des Stadions wurden weitere 20 Stellplätze festgestellt. Beim Spitzenspiel zwischen dem FSV Luckenwalde und dem BFC Dynamo Berlin im September seien schätzungsweise 200 bis 250 Autos im Bereich des Stadions abgestellt worden. „Das bedeutet, dass 150 bis 180 Pkws unberechtigt am Straßenrand, an Einfahrten sowie auf privaten Flächen geparkt wurden“, heißt es in der Antragsbegründung.

Lesen Sie auch Luckenwalde: Zustimmung für Parkraumkonzept - dennoch gibt es Streit

Hoffnung aus Parkplätze auf der grünen Wiese

Mit Verweis auf die erfolgreiche Entwicklung des FSV geht man davon aus, dass künftig mit einer zunehmenden Besucherzahl der Gastmannschaften von 300 bis 400 Personen zu rechnen ist. Die Christdemokraten hoffen, mit einer temporären Parkplatz-Lösung auf der grünen Wiese oder einem Acker die Situation zu entkrampfen und auch den Luckenwaldern genügend Stellflächen zu bieten.

Laut Stadt Luckenwalde genügend Parkplätze vorhanden

Stadtplanungsamtsleiter Peter Mann verwies im Stadtentwicklungsausschuss darauf, dass jüngst Daten erhoben wurden, die demnächst mit Anliegern und der Polizei ausgewertet werden. Er verriet ein erstes Zwischenfazit: „Die Prüfung hat gezeigt, dass genügend Stellplätze in einem zumutbaren Umkreis von 350 Metern vorhanden sind, ohne private Parkflächen in Anspruch zu nehmen.“ Dennoch würde man weitere Stellflächen prüfen und die Auswertung im Ordnungsausschuss vorstellen. Peter Mann wurde deutlich: „Die Leute sind zu faul, eine Querstraße weiter zu fahren, um ihr Auto abzustellen.“

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide (SPD) versteht den Antrag der CDU als Prüfauftrag an die Verwaltung. „Dann warten wir auf den Ordnungsausschuss“, sagte Stefan Pinkawa (CDU).

Von Elinor Wenke