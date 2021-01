Luckenwalde

Parkplätze rund um den Luckenwalder Bahnhof sind immer noch begehrt und rar, auch wenn durch die Corona-Einschränkungen augenscheinlich weniger Bahnpendler unterwegs sind. Die 185 Stellplätze auf der Park-and-Ride-Fläche am Berliner Platz sind fast immer belegt; die 100 neuen Stellplätze am Gaswerksgelände bringen eine gewisse Entlastung. „In diesem Jahr soll eine neue Stellplatzanlage am Bahnhof entstehen“, kündigt Luckenwaldes Kämmerin Angela Malter an.

Parklätze für „Kiss and Ride“

In der Käthe-Kollwitz-Straße 43, also in unmittelbarer Nachbarschaft zum Bahnhofsvorplatz, will die Stadt nun 30 Stellplätze schaffen, davon fünf sogenannte Kiss-and-Ride-Plätze. „Es sind Kurzzeit-Parkplätze, die wir voraussichtlich auf 30 Minuten begrenzen werden“, sagt Stadtplanungsamtsleiter Peter Mann. „Kiss and Ride“ – zu gut Deutsch „küssen und fahren“ – bedeutet, dass die Parkzeit gerade reicht, um die Oma oder den Liebsten zu Bahnhof zu bringen. Dann Küsschen geben, winken und wieder losfahren.

Anzeige

Fördergeld von der EU

Das Vorhaben ist ein Bestandteil aus dem Förderprogramm Stadt-Umland-Wettbewerb. Die Stadt Luckenwalde hatte sich gemeinsam mit der Stadt Trebbin und der Gemeinde Nuthe-Urstromtal erfolgreich darum beworben und befasst sich seit Jahren mit der Gestaltung des Bahnhofsumfeldes. Die Planungsleistungen wurden im vergangenen Jahr ausgeschrieben.

Die Gesamtkosten für die Stellplatzanlage liegen bei 190.000 Euro. „Die EU zahlt einen Zuschuss von 136.000 Euro. Der Fördermittelbescheid von der Investitionsbank des Landes Brandenburg liegt seit Dezember vor“, sagt Angela Malter. Baustart soll Ende Mai sein.

Mehr sichere Plätze für Fahrräder

Aber auch für Pendler, die auf zwei Rädern unterwegs sind, sollen sich in diesem Jahr die Bedingungen verbessern. 25 verschließbare Doppelstock-Fahrradboxen sollen am Berliner Platz neben dem Eingang zum Bahnhof installiert werden. Finanziert werden die Kosten von 90.000 Euro mit Fördermitteln aus der nationalen Klimaschutzinitiative. 63.000 Euro kommen aus dem Fördertopf, 27.000 Euro zahlt die Stadt an Eigenmitteln.

Dezentrales Fahrrad-Parkhaus geplant

Weitere 300.000 Euro sind für ein dezentrales Fahrrad-Parkhaus an drei Standorten geplant – in Form von einzelnen Modulen. Jeweils 32 Plätze sollen „vor der Bahn“ neben dem geplanten neuen Auto-Parkplatz sowie „hinter der Bahn“ auf einer Freifläche an der Dessauer Straße entstehen. Der dritte Standort ist für die Theaterstraße/Kleiner Haag mit 16 Plätzen vorgesehen.

Für das dezentrale Fahrrad-Parkhaus sind insgesamt 300.000 Euro im neuen Haushalt eingestellt. „Davon kommen 210.000 Euro aus der nationalen Klimaschutzinitiative und 90.000 Euro aus Eigenmitteln der Stadt“, teilt Angela Malter mit.

Von Elinor Wenke