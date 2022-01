Luckenwalde

Das Mehrgenerationenhaus (MGH) „Bürger- und Kieztreff“ in der Burg 22d ist derzeit verschlossen. Das heißt aber nicht, dass in der Einrichtung des Diakonischen Werks Teltow-Fläming nicht gearbeitet wird. Herein kommt man nur mit einem Termin und mit Maske, zudem gelten die aktuellen Coronaregeln. „Wir konnten trotz der Pandemie im Frühling und im Sommer 2021 einige Veranstaltungen durchführen“, erzählt Standortleiterin Dana Werneke.

Dies natürlich nur mit Einhaltung des Mindestabstandes und Datenerfassung. „Die Besucher haben sich gefreut, dass sie sich wieder treffen durften“, sag sie. Vor allem der Plaudertreff und die Handarbeitsgruppe hatten unter den Lockdownzeiten gelitten, denn sie galten nicht als Bildungsveranstaltungen und mussten komplett gestrichen werden. Ebenso war die Durchführung des Tanz-Café in Corona-Hochzeiten nicht gestattet.

Angebote wurden in Luckenwalde gut angenommen

Auch Mirjam Brademann, Leiterin des Familienzentrums im MGZ bestätigt, dass es in den vergangenen Monaten nicht immer ganz leicht war. „Wir haben zwar Fördermittel bekommen, konnten aber pandemiebedingt nicht alles durchführen, was wir gern gemacht hätten“, sagt sie. Daher habe man sich auf die Hausaufgabenhilfe und die Lernförderung konzentriert. Durch die Schließzeiten an den Schulen seien diese Angebote gut angenommen worden. „Viele der Kinder bekommen Zuhause keine Unterstützung. Dabei spielen die unterschiedlichsten Gründe eine Rolle. Hier im Familienzentrum können wir ihnen helfen“, berichtet sie.

Unterrichtsausfall muss nachgeholt werden

Auch mit der Einführung des Wechselunterrichts sei die Notwendigkeit nicht geringer geworden. „Es waren vor allem diejenigen bei uns, die gerade keine Schule hatten“, sagt sie. Nun sind die Lehreinrichtungen wieder offen, die Kinder kommen aber weiterhin zahlreich, um vor Ort zu lernen. „Das sind wöchentlich zwischen 30 bis 50 Kids“, bestätigt Brademann. Der Grund sei darin zu sehen, dass die Schüler durch die Unterrichtsausfälle eine Menge nachzuholen hätten. Dies sei nicht innerhalb von zwei Wochen machbar, sondern ziehe sich hin.

Drei Helfer für die Hausaufgaben im MGZ Luckenwalde

Für die Hilfe bei den Hausaufgaben stehen im MGZ drei Helfer parat. „Wir haben zwei Lehrerinnen aus Syrien, die vor Ort aktiv sind“, sagt sie. „Eine ist fest angestellt, die andere arbeitet ehrenamtlich im Kieztreff. Die dritte im Bunde ist eine Luckenwalderin, die die beiden auf Minijob-Basis unterstützt und vor allem kreative Angebote für die Kinder und Jugendlichen organisiert.

Das „Haus Sonnenschein“ ist seit Oktober 2020 in Trägerschaft des Diakonischen Werks. Quelle: Iris Krüger

Neue Treffs in Luckenwalde geplant

Soweit es die Bedingungen erlauben, möchte man im MGZ neue Treffs anbieten. So soll es demnächst eine Krabbelgruppe für Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren geben. Eine Spielgruppe für die Drei- bis fünfjährigen Kids ist ebenso in Planung. Beide Gruppen werden voraussichtlich dienstags stattfinden. „Außerdem möchten wir ein Eltern-Café etablieren, zu dem immer mittwochs eingeladen wird“, sagt Mirjam Brademann. Etablieren soll sich auch das „Haus Sonnenschein“ in der Schützenstraße 37. Dieses ist seit 2020 Oktober in der Trägerschaft des Diakonischen Werks TF und gilt als Anlauf- und Koordinationsstelle der Selbsthilfe und der Selbsthilfegruppen (SHG). „Derzeit treffen sich sieben SHGs in den Räumlichkeiten. Es können aber durchaus noch mehr werden. Unser Ziel ist es, dort eine Selbsthilfekontaktstelle aufzubauen“, sagt Dana Werneke.

MGZ Luckenwalde: Erste Termine im Februar

Erste Termine für das neue Jahr im MGZ stehen auch schon fest. Allerdings kann es auch sein, dass diese kurzfristig abgesagt werden müssen. So ist für den 1. Februar eine Lesenacht im MGH angesetzt. Mitten in den Winterferien möchte man Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren zu einer Nacht voller Geschichten einladen. Auch der Lesehund der Johanniter wird an diesem Abend erwartet. „Wir halten einen Imbiss zum Abendbrot parat und wer will, kann gemeinsam mit uns im MGH übernachten“, sagt Leiterin Dana Werneke. Am nächsten Morgen wartet ein reichhaltiges Frühstück auf die Teilnehmer, bevor sie zu einer Rallye durch die Luckenwalder Stadtbibliothek aufbrechen. Das Programm endet um 13 Uhr.

Fantasiereise und Tanzcafé

Weiter geht es dann am 16. Februar. An diesem Tag kann man sich auf eine „Fantasiereise“ begeben und dabei neue Entspannungsmethoden kennenlernen. „Am 17. Februar haben wir ein Tanzcafè im Faschingsstyle geplant“, sagt Werneke. Aber ob dieses stattfinden darf, steht auf wackeligen Füßen. „Stattfinden wird auf jeden Fall der digitale Stammtisch, denn dieser läuft ja kontaktlos“, fügt sie hinzu. Über alle anderen Veranstaltungen und die aktuellen Gesundheitsmaßnahmen kann man sich auf der Website des Diakonischen Werks (www.dw-tf.de) informieren.

