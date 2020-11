Luckenwalde

Die Berge an Müll, Dachpappe und Betonbrocken rund um die Mendelsohnhalle in Luckenwalde werden nicht weniger. In einem auf der Rückseite gelegenen und unverschlossenen Gebäudeteil befinden sich auch mehrere Kanister mit chemischen Mitteln.

Der Berliner Textilhändler Abbas Ayad hatte das denkmalgeschützte Industriegebäude im Jahr 2000 erworben, um darin Textilien recyceln zu lassen. Zuvor hatte er im Berliner Umland nach geeigneten Räumlichkeiten gesucht. Den Ausschlag für Luckenwalde habe das gläserne Dach gegeben. Er war der Ansicht, wo viel Tageslicht hingelangt, kann man sich die künstliche Beleuchtung und damit eine Stromrechnung von etwa 10.000 Euro monatlich sparen. Doch aus dem ursprünglichen Vorhaben ist nichts geworden. Dem Besitzer ist es bis heute nicht gelungen, eine vernünftige Nutzung dafür zu finden. Dabei sind Millionen Euro Fördermittel in dieses Gebäude geflossen.

Auch wenn der Hut der Mendelsohnhalle wieder hergestellt wurde, die Abfälle liegen nach wie vor dort und wurden trotz mehrfacher Aufforderung nicht beseitigt. Abbas Ayad gehört nicht nur die Mendelsohnhalle, sondern auch die ehemalige Luwal-Fabrik im Treuenbrietzener Tor.

„Ich habe mir ein eigenes Bild vom Gelände gemacht“, sagt der Kreistagsabgeordnete Andreas Teichert (parteilos). Nicht nur, dass frisch abgelagerter Müll auf dem gesamten Grundstück verteilt ist, und das Gelände frei zugänglich erscheint, dort liegen Altreifen, Bauschutt und Mischabfälle.

„Unabhängig davon, dass offensichtlich auch Reste zwingend zu entsorgender Dachpappenbahnen vorzufinden sind, befinden sich in einem angrenzenden Gebäude erhebliche Mengen und Kanister hochentzündlicher und umweltgefährdender flüssiger Stoffe frei zugänglich“, kritisiert Teichert. Unter diesen befinden sich unter anderem Kanister mit HLP 46 Hydrauliköl, Polyquaternium-7 sowie leicht brennbare Stoffe. Weitere Kanister befinden sich auf meterhohen Bauschuttbergen. Zudem sind Schächte nicht abgedeckt, die in die Kanalisation führen.

Touristische Sehenswürdigkeit

„Trotz allem vermarktet die Stadt das vermüllte Objekt auf ihrer Internetseite als touristische Sehenswürdigkeit“, so der Kreistagsabgeordnete, der sich auch gegen die illegale Mülldeponie im Treuenbrietzener Tor auflehnt. Er erkundigte sich bei Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide, ob der Stadt der Zustand bekannt sei und was Luckenwalde unternommen habe, um ein weiteres Ablagern von Mischabfällen, Bauschutt und Gefahrstoffen zu unterbinden.

Die Bürgermeisterin verwies darauf, dass Landeskonservator, Landkreis und Stadt im Austausch darüber stehen, wie die in Privateigentum stehende Liegenschaften denkmalgerecht entwickelt werden kann. Das gemeinsame Anliegen setze jedoch keine Zuständigkeiten außer Kraft. „Sich um Abfalllagerungen zu kümmern und etwaige Verhaltensstörer in die Pflicht zu nehmen, bis hin zu Einsatzvornahmen ist Aufgabe der Unteren Abfallbehörde, die nicht bei der Stadt angesiedelt ist“, erklärt die Bürgermeisterin. Der letzte Vor-Ort-Termin bei dem Vertreter der Stadt anwesend waren, habe am 15. Oktober stattgefunden.

Wie die Bürgermeisterin mitteilt, war die Stadt in die Grundstückskaufverhandlungen des jetzigen Eigentümers mit dem Voreigentümer nicht eingebunden. Deshalb könne sie nicht sagen, welche Nutzungsabsichten des Erwerbers seiner Zeit im Raum standen. Im Jahr 2003 konnten Teile der großen Halle mithilfe einer Förderung aus dem Urban-Programm die Bedingungen für die Ausstellung „ Erich Mendelsohn und die Moderne“ in Luckenwalde geschaffen werden , die bis Ende 2004 präsentiert wurde und über 4.000 Besucher anzog.

Stoffe bei Kontrollen nicht gefunden

Wie die Pressestelle der Kreisverwaltung auf MAZ-Anfrage mitteilt, hat die Abfallwirtschaftsbehörde in den vergangenen Wochen aufgrund entsprechender Informationen zwei Kontrollen vorgenommen. Die von Teichert geschilderten Stoffe seien nicht aufgefunden worden, jedoch ein etwa 70 Liter großes Fass, etwa zur Hälfte gefüllt mit Öl, ein Baueimer mit drei Glasflaschen unbekannten Inhalts sowie weitere kleine Gefäße und Kanister. Diese gefährlichen Gegenstände wurden von der Behörde sichergestellt.

Es gibt eine vollziehbare Anordnung der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde, das Gelände der Mendelsohnhalle von Abfällen zu beräumen. Diese sei mit einem Zwangsgeld belegt. Das Zwangsgeld wurde festgesetzt und ist nun in der Vollstreckung. „Da von den dort lagernden Abfällen keine unmittelbare Gefahr droht, ist es der Allgemeinheit, also dem Steuerzahler, derzeit nicht zuzumuten, für die Abfallbeseitigung von einem Privatgrundstück aufzukommen“, teilt die Pressestelle mit. Mittlerweile wäre für die Entsorgung eine hohe sechsstellige Summe zu veranschlagen.

