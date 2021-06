Luckenwalde

Luckenwalde rüstet sich zunehmend für die Fahrradmobilität und will die Verkehrsteilnehmer, die per Pedale unterwegs sind, unterstützen. Auffällig sichtbar sind inzwischen 50 nagelneue, abschließbare Fahrradboxen. In strahlendem Türkis präsentieren sie sich in einer doppelstöckigen Reihe am Berliner Platz direkt neben dem rückwärtigen Bahnhofstunnel. Die Anlage kostet 75.000 Euro und wird zu 70 Prozent aus dem Bundesprogramm „Klimaschutz durch Radverkehr gefördert. Die Boxen wurden im Auftrag der Stadt vor wenigen Tagen aufgestellt und sollen künftig an Dauermieter, vor allem Pendler, verpachtet werden.

Interessenten müssen sich gedulden

Doch potenzielle Interessenten werden sich noch gedulden müssen, denn das Prozedere wird derzeit noch im Rathaus beraten. Die Fraktion LÖS der Stadtverordneten hakte im Stadtentwicklungsausschuss nach: „Auf welcher Grundlage soll der Pachtpreis bestimmt werden? Und wie würde das Vergabeverfahren bei mehr als 50 Interessenbekundungen aussehen?“, wollte Fraktionsvorsitzende Anja Jürgen wissen.

Unterschiedliche Gebühren-Modelle

„Die Boxen sind noch nicht komplett übergeben“, sagte Stadtplanungsamtsleiter Peter Mann. So fehlt beispielsweise noch die Beschriftung und auch die Details der Vermietung sind noch nicht geklärt. „Bei der Frage der Gebühren gibt es unterschiedlichste Modelle“, erklärte Mann, „von gebührenfrei über eine Kaution bis hin zu monatlicher oder jährlicher Pacht.“ Die Erfahrungswerte in anderen Kommunen liegen zwischen fünf Euro Miete im Monat bis zu 120 Euro im Jahr.

Noch fehlt an den Fahrradboxen die komplette Beschriftung. Quelle: Victoria Barnack

Laut Ekkehard Buß vom Stadtplanungsamt liebäugelt man mit einer Jahresmiete um die 90 Euro. „Die abschließbaren Boxen bieten sich vor allem für Radler mit hochwertigen Fahrrädern an. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass ihnen die sichere Verwahrung diesen Preis wert ist“, sagte er. „Wir tauschen uns gerade mit der Stadt Fürstenwalde aus und werden den Stadtverordneten dann einen Preisvorschlag unterbreiten“, sagte Peter Mann. Die Stadt hofft auf eine Inbetriebnahme noch in diesem Sommer.

Obere Boxen sind kleiner

Skeptiker bezweifeln indes schon, dass die abschließbaren Boxen für normale Fahrräder zu klein und die oberen nicht komfortabel zu handhaben sind. „Die Boxen sind genormt“, sagte Mann der MAZ, räumte aber ein: „Die oberen Boxen sind über Laufschienen mit einer Hydraulik zu bedienen. Dort passen tatsächlich die Fahrräder mit sehr großen Rahmen von der Höhe her nicht rein.“ Dies werde den Nutzern vor der Vermietung aber vermittelt.

Gegenüber dem Berliner Platz neben dem Reisebüro werden weitere Fahrradcontainer aufgestellt. Quelle: Elinor Wenke

Weitere Fahrradboxen für die spontane Nutzung – sogenannte dezentrale Fahrradparkhäuser – sind in Bahnhofsnähe geplant. So entstehen jeweils 32 Plätze in der Käthe-Kollwitz-Straße auf dem künftigen Kiss-and-Ride-Parkplatz und gegenüber dem Berliner Platz auf der Grünfläche neben dem Reisebüro. Zusätzlich soll ein Container auf dem Parkplatz im Kleinen Haag aufgestellt werden. Auf die ausgeschriebene Errichtung dieser Stellplätze hatte es vier Bewerbungen gegeben. „Wir bewerten gerade die Angebote. Danach wird entschieden, wer den Zuschlag erhält“, so Mann.

Die Luba wird Betreiber

Betrieben werden sollen alle Fahrradboxen von der Luckenwalder Beschäftigungs- und Aufbaugesellschaft (Luba); die Stadt führt derzeit Gespräche. „Die Luba ist dazu bereit und in der Lage“, sagte Mann, „aber die Details zu Aufwand und Nutzen müssen noch geklärt werden, denn die Luba darf keinen Gewinn erzielen.“

In der Käthe-Kollwitz-Straße gegenüber der Kinderbibliothek sollen weitere Fahrradboxen aufgestellt werden. Quelle: Elinor Wenke

Die dezentralen Fahrradparkhäuser sollen mit einem Bedienterminal ausgestattet und möglicherweise über eine App genutzt werden können. „Es gibt noch keine abschließende Lösung“, sagte Mann, „aber wir wollen eine möglichst benutzerfreundliche Variante mit wenigen Barrieren.“

Von Elinor Wenke