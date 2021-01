Luckenwalde

Beate Wienicke ist seit neun Jahren in der „Hauskrankenpflege Edine Mayer“ in Luckenwalde tätig. Die Altenpflegehelferin ist täglich unterwegs, um Patienten zu versorgen. Sie wäscht sie, hilft beim Anziehen, bereitet das Frühstück zu, kauft ein und sorgt dafür, dass verordnete Tabletten eingenommen werden. In Zeiten von Corona geht auch das Pflegepersonal das Risiko ein, sich zu infizieren. „Angst habe ich nicht aber ich bin schon vorsichtig“, sagt Beate Wienicke.

Überall unterwegs

Die 52-Jährige betreut im Schnitt täglich um die 20 Patienten im Alter von 55 bis 92 Jahren. In dieser Woche beginnt ihr Frühdienst um 6 Uhr. Sie ist meist 15 Minuten früher im Büro in der Heinrich-Zille-Straße, um die Hausschlüssel der Patienten abzuholen und alles Wichtige mit der Chefin zu besprechen. Wenig später startet sie das Auto und dreht leise das Radio an. Sie ist nicht nur in Luckenwalde, sondern auch in Jänickendorf, Schöneweide, Scharfenbrück und Woltersdorf im Einsatz.

Scheut sich vor keiner Arbeit

Die gebürtige Zossenerin wuchs in Ludwigsfelde auf und zog als Zwölfjährige mit ihrer Familie nach Welsickendorf. Noch heute schwärmt sie von der unbeschwerten Zeit, als sie in der Kiesgrube spielte und als Jugendliche mit anderen von Dorf zu Dorf zog. Auf dem elterlichen Hof mit Viehzeug und großem Garten musste sie mit anpacken. Das ist wohl auch der Grund, dass sie sich vor keiner Arbeit scheut.

Anstrengender Job

Die gelernte Zootechnikerin arbeitete jahrelang als Melkerin und wollte sich beruflich verändern. Vor elf Jahren entschied sie sich beim Qualifizierungsverein zu einer Ausbildung zur Altenpflegehelferin. Das Praktikum absolvierte sie bei Edine Mayer und wurde anschließend sofort übernommen. Diese Entscheidung, als Altenpflegehelferin zu arbeiten, hat sie bis heute nicht bereut. Auch wenn der Job anstrengend ist und ihr einiges abverlangt, macht es sie froh, Menschen zu helfen, sodass diese solange wie möglich in ihrem häuslichen Umfeld leben können.

Hautprobleme durch ständiges desinfizieren

Sie versorgt vorwiegend ältere Menschen, die zur Corona-Risikogruppe gehören und für die eine Ansteckung tödlich enden kann. Deshalb müssen die Hygienevorschriften penibel eingehalten werden. Anderseits muss sie sich auch selbst schützen. Durch das häufige Desinfizieren sind ihre Hände rauh. Zwischenzeitlich wurde ihr eine Zwangspause vom Arzt verordnet, da durch das ständige Maske tragen Hauptprobleme im Gesicht auftraten.

„Wir sind froh, dass bisher weder Patienten noch Mitarbeiter unserer Hauskrankenpflege bisher an Corona erkrankt sind“, sagt Beate Wienicke. Regelmäßig werden Mitarbeiter und Patienten getestet. Das Pflegepersonal trägt grundsätzlich nur noch FFP2 Masken. Deshalb waren auch alle verwundert, als jetzt ein Riesenpaket mit Einmal-Masken im Auftrag der Landesregierung eintraf.

Ohne Maske läuft nichts

Nicht nur das Pflegepersonal auch die Patienten müssen Masken tragen. „Wir hatten ein Ehepaar, das sich weigerte, eine Maske zu tragen. Letztendlich leistete der Sohn Überzeugungsarbeit. Ansonsten hätten wir die Pflege abgebrochen“, berichtet Beate Wienicke.

Nur bei einer taubstummen Patienten muss das Pflegepersonal auf eine Maske verzichten, weil diese sonst nicht von den Lippen ablesen könnte. Ansonsten schreibt sie auf, wenn es etwas zu klären gibt oder schickt ein Fax ins Büro.

Beate Wienicke (l.) und Edine Mayer schauen sich den Einsatzplan an. Quelle: Margrit Hahn

Beate Wienicke bedauert, dass sie coronabedingt ihre Enkel nicht sehen kann. Auch die Eltern in Welsickendorf besucht sie derzeit selten, um sie nicht zu gefährden. Das belastet sie. Trotzdem bleibt sie optimistisch. „Das kann in diesem Jahr nur besser werden. Es muss besser werden“, fügt sie hinzu. Momentan gibt es für sie nicht viel Abwechslung in der Freizeit. Sonst war sie jedes zweite Wochenende mit den Enkeln unterwegs. Das fällt jetzt weg. So bleiben ihr nur Spaziergänge und Fahrradtouren. Für ihren Lebensgefährten, der in dieser Woche seinen 50. Geburtstag feierte, hat sie sich trotzdem was einfallen lassen. Schon vor ihrer Frühschicht hat sie ihm einen Geburtstagtisch vorbereitet mit Happy-Birthday-Lichterkette, Geburtstagskuchen und allerlei Schnickschnack.

Alte Menschen müssen an Impfungen kommen

Sorgen bereiten ihr die alten Menschen, die jetzt zusehen müssen, wie sie an eine Impfung kommen. Viele von ihnen habe keine Angehörigen. „Wir können uns nicht hinsetzen und den ganzen Tag über versuchen Termine über 116117 zu bekommen. Ich hoffe nicht, dass deshalb einige auf der Strecke bleiben“, so Beate Wienicke. Die alten Menschen seien durch die Coronakrise eh schon in die Isolation geraten und haben kaum Möglichkeiten außerhalb ihrer vier Wände Kontakte wahrzunehmen. Das merkt die Altenpflegehelferin täglich. Selbst wenn die Zeit knapp ist, hat sie für ihre „Schäfchen“ immer ein offenes Ohr und ist Kummerkasten und Seelsorgerin zugleich.

Von Margrit Hahn