Luckenwalde

Die Friedrich-Ebert-Grundschule Luckenwalde soll eine Schule mit Montessori-Orientierung werden. Das heißt, im kommenden Schuljahr 2022/23 wird erstmals eine 1. Klasse eingeschult, die nach Montessori-orientiertem Bildungskonzept unterrichtet wird.

Die Montessori-Pädagogik – benannt nach der italienischen Ärztin und Reformpädagogin Maria Montessori – basiert auf der Form des offenen Unterrichts und der angeleiteten Freiarbeit. Sie stellt das Kind und seine Individualität in den Mittelpunkt. Nach dem Motto „Hilf mir, es selbst zu tun“ soll die natürliche Freude des Kindes am Lernen gefördert werden.

Es gibt trotzdem Zensuren

Die Idee, den Montessori-Gedanken in der Ebert-Schule aufzunehmen, stammt von Schulleiterin und Sonderpädagogin Christin Stachowiak. „Wir haben festgestellt, dass die Lernschwierigkeiten und der Förderbedarf bei unseren Schülern immer mehr zunehmen“, sagt sie, „der Corona-Lockdown mit Homeschooling hat sein Übriges getan.“ Mit der neuen Ausrichtung hofft man, auch die Schüler zu erreichen, denen das Lernen schwer fällt. „Sie profitieren möglicherweise davon mehr als vom Frontalunterricht“, so Stachowiak. Die Direktorin betont aber, dass es keinen reinen Montessori-Unterricht geben wird, sondern einen daran orientierten. „Unsere Schüler bekommen zum Beispiel ab Klasse 3 trotzdem Zensuren und wir unterrichten nicht jahrgangsübergreifend“, erklärt sie.

10.000 Euro von der Stadt Luckenwalde als Schulträger

Die Stadt als Schulträger unterstützt das Vorhaben mit einer Anschubfinanzierung von 10.000 Euro. „Wir begrüßen es, wenn sich Schulen mit einer eigenen pädagogischen Ausrichtung profilieren“, sagt Lars Thielecke, Leiter des Amtes für Bildung, Jugend und IT. Er sieht das neue Angebot als eine Form der Bildungsgerechtigkeit. „Die Ebert-Schule ist eine sehr heterogene Schule mit einem Anteil an Migrantenkindern“, sagt er und geht davon aus, dass der unterschiedliche Förderbedarf so ausgeglichen werden kann.

Die Friedrich-Ebert-Grundschule Luckenwalde in der Theaterstraße. Quelle: Elinor Wenke

Christin Stachowiak hat in ihrem Kollegium eine Umfrage gestartet, wer Lust auf Montessori-Unterricht hat. Zwei, die sich schon dafür entschieden haben, sind die Sonderpädagoginnen Monique Huschke und Claudia Liebethal. „Wir wenden ja jetzt schon Teile der Montessori-Pädagogik an“, sagt Claudia Liebethal, „zum Beispiel den Morgenkreis.“ Künftig wird es in der 1. Klasse unter anderem den Begrüßungskreis, ein gemeinsames Frühstück, Freiarbeit, fächerübergreifenden Unterricht oder fachgebundenen Unterricht geben. Die Lehrer leiten an, aber das Kind kann zum Beispiel entscheiden, ob es zu einer Zeit lieber Mathe- oder Deutschaufgaben löst.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lernen mit allen Sinnen

„Wir fördern das Lernen mit allen Sinnen“, sagt Christin Stachowiak, „also über Farben, Figuren, Hören oder auch den Tastsinn.“ Von dem Geld der Stadt wurden vor allem Montessori-Materialien angeschafft. So zum Beispiel Steckspiele, Perlenketten, Sandpapier, Würfel, Buchstaben- und Zahlenformationen. Auch das Mobiliar wird verändert. Es wird offene Schränke, einen großen runden Teppich und eine andere Sitzordnung geben. „Das gibt nicht etwa ein lautes Durcheinander“, erklärt Claudia Liebethal, „im Gegenteil, bei Montessori spielt das Lernen in der Stille eine große Rolle.“

Es gibt auch eine Regelklasse

Laut Monique Huschke ist das Interesse von Eltern künftiger Abc-Schützen schon jetzt groß. „Bei entsprechendem Bedarf könnten wir auch zwei Montessori-Schulanfängerklassen eröffnen“, stellt Christin Stachowiak in Aussicht. „Aber wir schulen auf jeden Fall auch eine ganz normale Regelklasse ein.“ Nach und nach wird die Montessori-Orientierung zumindest einzügig in die höheren Klassen mitwachsen. Schon jetzt gibt es Unterrichtsmaterialien, die über die 1. Klasse hinaus genutzt werden können.

Von Elinor Wenke