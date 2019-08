Luckenwalde

Ein Jugendlicher ist am Donnerstag bei einem Unfall in Luckenwalde verletzt worden. Er fuhr gegen 7.15 Uhr mit einem Moped die Scharfenbrückerstraße in Richtung Luckenwalde. Plötzlich bog vor ihm ein Mazda nach links Richtung Scharfenbrück ab, der Fahrer (21) übersah den Jugendlichen und beide kollidierten. Der Mopedfahrer kam ins Krankenhaus.

Von MAZonline