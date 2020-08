Luckenwalde

In Luckenwalde an einem Kreisverkehr stießen ein Bus und ein Motorradfahrer beinahe zusammen, wobei das Motorrad umstürzte.

Mit seinem Motorrad befuhr ein 51-Jähriger am Donnerstag in den Mittagsstunden den Kreisverkehr von der Brandenburger Straße kommend in Richtung Bahnhofstraße in Luckenwalde. Vom Bahnhof aus kommend wollte zeitgleich aber auch ein Linienbus ebenfalls in den Kreisverkehr einfahren. Dabei beachtete der Busfahrer den Motorradfahrer scheinbar nicht.

Anzeige

Beim Versuch, zu bremsen und dem Bus auszuweichen, stürzte der Mann auf dem Motorra und zog sich durch diesen Sturz leichte Verletzungen zu. Er beabsichtigte, mit den Wunden eigenständig einen Arzt aufsuchen.

Weitere MAZ+ Artikel

Zu einem richtigen Zusammenstoß mit dem Bus kam es nicht. Warum der Busfahrer in den Kreisverkehr einfuhr, obwohl er dem Motorradfahrer laut den Vorfahrtsregelungen Vorrang hätte gewähren müssen, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die im Moment noch weiter andauern. Eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde von den Polizeibeamten aufgenommen. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Von MAZonline