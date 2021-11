Luckenwalde

Eine Mülltonne in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Luckenwalde brannte in der Nach zu Freitag. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Ein in der Nähe geparkter BMW wurde beschädigt und ein Straßenbaum erlitt ebenfalls Hitzeschäden . Durch die Polizei wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen, Spuren gesichert und Zeugen befragt. Der Gesamtsachschaden wurde auf 3.500 Euro geschätzt.

