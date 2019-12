Wer glaubt, mit 60 könne man nicht mehr so wie mit 20, der kennt den Luckenkiener Karneval Klub (LKK) nicht. Die Jubiläumsparty des LKK in der Fläminghalle in Luckenwalde war ein Bühnen-Feuerwerk, das die Herzen der Fans erneut entflammte.