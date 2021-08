Luckenwalde

Am Freitag war es endlich soweit: Mit der Eröffnung der zweiten Biermeile hatte die Durststrecke für die Bierliebhaber ein Ende. Circa 4500 Besucher tummelten sich über die zwei Tage verteilt und unter Einhaltung der 3G-Regeln auf dem Marktplatz.

Zwölf Brauereien waren vor Ort und boten insgesamt 40 verschiedene Biersorten an. Egal ob Pils, dunkles Lagerbier, New England Pale Ale, IPA oder alkoholfrei – „es ist für jeden Geschmack etwas dabei“, sagte Torsten Kutzner, einer der drei Inhaber der Turmklause und Organisator.

Die spätere Königin Naja Weßlau beim Beer-Curling. Quelle: Antonia Engel

Doch nicht nur im Verkosten, sondern auch im Bierkrug-Stemmen und im Beer-Curling konnte man sich versuchen. Für letzteres wurde eine zehn Meter lange, selbstgebaute Bahn, mit Fit und Wasser eingeseift, damit der Bierkrug auch gut über die Oberfläche rutscht.

Dann galt es, den Krug so nahe wie möglich ans Ende der Bahn zu schupsen, ohne die Platte am Ende zu berühren oder den Bierkrug umfallen zu lassen. Beim Bierkrug Stämmen „können sich die Jungs beweisen“, so Kutzner. Einen vollen Bierkrug mit ausgestrecktem Arm halten klingt einfacher als es ist – immerhin muss man 2,5 Kilogramm in der Hand halten.

Der spannendste Wettbewerb war jedoch die Wahl der neuen Brandenburger Bierkönigin. An die fünf Bewerberinnen wurden höchste Anforderungen gestellt. „Mir ist wichtig, dass die Kandidatinnen auch ein bisschen Fachwissen mitbringen“, erzählte Theresa Kupka, amtierende Bierkönigin. Sie saß in der fünfköpfigen Jury, zusammen mit Flämingkönigin Dörte Breidenbach, Bierbotschafter Jörg Schüttauf, Jörg Kirchhoff und Torsten Kutzner.

Theresa Kupka (Bierkönigin von 2019), ihre frisch gewählte Nachfolgerin Naja Weßlau und Flämingkönigin Dörte Breidenbach (v. l.). Quelle: Antonia Engel

Die Bewerberinnen mussten jedoch nicht nur so einiges über das Bier wissen, sondern auch damit umgehen können. So mussten auch sie sich beim Beer-Curling beweisen, zwei übereinander gestapelte Bierfässer durch einen Slalomparkour rollen und zehn Bügelflaschen so schnell wie möglich mit einer Hand verschließen.

Neue Bierkönigin arbeitet in der Braumanufaktur Templin

Nach den vier Aufgaben steht fest: Die neue Bierkönigin ist Naja Weßlau. „Ich bin total glücklich“, sagte die 18-Jährige. Sie kommt aus der Nähe von Potsdam und arbeitet in der Braumanufaktur Forsthaus Templin im Servicebereich. „Sie hat einen super Job gemacht und sich in kürzester Zeit in die Bierwelt eingearbeitet“, berichtete ihr Chef Kirchauf stolz.

Als Bierkönigin darf sie nun nicht nur in die verschiedensten Brauereien reinschnuppern, sondern diese auch auf Veranstaltungen wie der Hopfenernte und der grünen Woche repräsentieren. Darauf freut sie sich jetzt schon: „Meine Wangen tun schon weh vom Lächeln“, strahlte sie.

Jörg Kirchhoff, Torsten Kutzner, Theresa Kupka, Naja Weßlau, Dörte Breidenbach, Jörg Schüttauf und Moderator Christian Schulze (v. l.). Quelle: Antonia Engel

Ihren ersten Job konnte sie gleich wenige Minuten nach ihrer Wahl antreten. In der Jury für den Bieraward verkostete sie fünf regionale Biere. Auch die Turmklause nahm am Wettbewerb teil. „Ich hab unser Pils auch rausgeschmeckt – man kennt halt sein Bier“, stellt Kutzner fest.

Die Biere wurden darauf überprüft, ob die Farbe des Bier typisch, die Schaumkrone stabil und feinporig, der Kohlensäuregehalt angemessen und das Geschmacks- und Geruchsaroma harmonisch waren. Es gewann: Brewer’s Tribute aus Berlin mit ihrem New England IPA.

Schauspieler Jörg Schüttauf ist Bierbotschafter

Die Kleinbrauereien filtrieren ihr Bier nicht, das heißt „es sind noch alle Inhaltsstoffe wirklich enthalten“, so Kutzner. Das führt zu einer etwas trüberen Farbe und einer kürzeren Haltbarkeit im Vergleich zu den Bieren der großen Brauereien, sei aber auch ein Zeichen von guter Qualität. Die Biere seien nur rund drei Monate haltbar, schmeckten dafür aber umso vollmundiger und harmonischer. „Ich bin nur am Staunen, was das für eine Maschinerie ist“, sagte der bekannte Schauspieler Jörg Schüttauf. „Das Bier trinkt sich so weg, dabei sollte man es mehr ehren und achten“.

Von Antonia Engel