Luckenwalde

Seit Mittwoch können sich die Kinder in Luckenwalde wieder auf ihrem Spielplatz zwischen Ziegelstraße und Bussestraße tummeln – am sogenannten Zickenplatz. Die Spielfläche auf 640 Quadratmetern ist im Auftrag der Stadt für rund 28.000 Euro saniert und erneuert worden. Als Aileen Nerlich vom städtischen Grünflächenamt den Platz am Nachmittag offiziell freigab, wurde er gleich von zahlreichen Kindern in Beschlag genommen.

Spielgeräte waren verschlissen

Der 1995 erbaute Spielplatz war in die Jahre gekommen und zunehmend verschlissen. „Zwar wurden der Sandring und das Podest mal erneuert und 2010 auch die Brücke ausgetauscht“, berichtet Aileen Nerlich, auch ein alter grüner Maschendrahtzaun wurde zwischenzeitlich durch einen ordentlichen Metallzaun ersetzt. „Aber das Holz war morsch und zum Teil verfault“, so Nerlich. Der 26 Jahre alte Platz musste gesperrt werden.

Bis zur letzten Minute gearbeitet

Die Naturholzschmiede Niedergörsdorf hat den Platz in den vergangenen Wochen aufgemöbelt und erneuert. Zur Eröffnung ließen es sich Geschäftsführer Stefan Löhnert und seine vier Mitarbeiter nicht nehmen, ihre eigenhändig geschaffenen Attraktionen mit einzuweihen. „Fast bis zur letzten Minute haben wir dran gearbeitet und heute die fünf Bänke noch aufgestellt“, berichtet der 35-Jährige.

Der sanierte Spielplatz am Zickenplatz in Luckenwalde. Quelle: Elinor Wenke

Bei der Planung für das neue Domizil hatte die Stadt auch die Wünsche von Kindern mit einbezogen. „Die Rutsche blieb stehen, die Spielkombination aus Holz wurde komplett erneuert“, berichtet Aileen Nerlich. Ein Sandaufzug mit Eimer, Sandtisch und Sandrinne sowie eine kleine Kletterwand laden zum Spielen ein. 120 Tonnen neuer Fallschutz-Kies wurden eingebracht.

Ziege als Wipp-Tier

„Die Kinder hatten sich ein Pferd mit Wagen oder ein Wipp-Tier gewünscht“, berichtet Nerlich. Das Wackeltier ist – passend zum gleichnamigen Platz – eine Ziege geworden. Und Stefan Löhnert verweist auf eine Überraschung in luftiger Höhe: Er hat aus Holz ein Zicklein geschnitzt, das nun auf dem Dach der Kletterkombination thront. 1250 Euro hat der Senior und ehemalige Unternehmer Holger Isecke für den Spielplatz gesponsert, sie stecken nun in der Wackel-Ziege.

Die geschnitzte Zicke auf dem Dach. Quelle: Elinor Wenke

Für die neuen Geräte aus regional angebautem Robinien-Holz, das mit Leinölfirnis lackiert ist, prognostiziert Löhnert eine Lebensdauer von bis zu 20 Jahren und schwärmt: „So einen Spielplatz zu bauen, macht Spaß. Man kann an seinem Arbeitsplatz jeden Tag rumklettern und spielen und es ist noch gut fürs Geschäft“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

26 öffentliche Spielplätze

In der Stadt Luckenwalde gibt es insgesamt 26 öffentliche Spielplätze, die gewartet, gepflegt und gegebenenfalls repariert werden müssen. Gesperrt ist derzeit der Spielplatz am Tivoli, einige Pfosten sind durchgefault – wohl eine der nächsten Spielplatz-Baustellen in der Stadt.

Von Elinor Wenke