Luckenwalde: Neptunfest im Rundbaukindergarten

Luckenwalde

Das Neptunfest gehört alljährlich zu den Highlights der Luckenwalder Kita „Rundbau“. Am Mittwoch ging es wieder hoch her. Der Pool und die Kita waren mit Fähnchen und Fischen geschmückt. Wie immer sorgten Neptun und sein Gefolge dafür, dass die kleinen Wassergeister getauft wurden. Seit gut 45 Jahren ist es Tradition, dass sich die künftigen Schulanfänger nach Neptuntrunk und Einseifen in die Fluten stürzen.

Erst Einseifen, dann konnten die Kinder ins Wasser. Quelle: Margrit Hahn

Zwischendurch las der grüne Meeresherrscher alias Karin Münzer für jedes Kind einen Spruch vor. Seit mehr als 25 Jahren verwandelt sie sich in den Herrn der Meere. Dabei wollte sie längst kein Neptun mehr sein. Doch nach diesem Auftritt hängt sie ihr Kostüm endgültig an den Nagel und Kitaleiterin Kerstin Hohnke hofft, dass sich bis 2021 ein Nachfolger findet.

Obwohl Karin Münzer inzwischen längst ein alter Hase ist, kommt die Aufregung jedes Mal von Neuem hoch. Sobald sie aber auf ihrem Thron sitzt, ist das Lampenfieber weg. „Aus Coronagründen sollte ich in diesem Jahr nicht aus den Tiefen des Meeres einreisen. Dank des Mundschutzes durfte ich doch kommen. Ich musste den Mundschutz noch in der Farbe des Meeresherrschers anstreichen“, sagte Karin Münzer.

Auch die Haare wurden vor dem Sprung ins kalte Wasser eingeschäumt. Quelle: Margrit Hahn

Die Eltern und Großeltern beobachteten das Geschehen von der gegenüberliegende Seite. Zum Abschluss der Wasserparty wurden aber auch sie mit einer kalten Dusche bedacht. „Um den Hygieneplan der Kita einzuhalten, haben wir in diesem Jahr nur die Eltern eingeladen, deren Kinder eingeschult werden“, so die Kitaleiterin. In den Jahren zuvor konnten alle Eltern, Großeltern und Geschwister daran teilnehmen, deren Sprösslinge die Kita besuchen.

Das Neptunfest war aber nur einer der Höhepunkte. Zuvor wurde gemeinsam das von der Küchenfee zubereitete Frühstück gegessen. Und die Erzieher zeigten das Theaterstück „Kasperle kommt in die Schule“. Am Montag wurde mit den Proben begonnen.

Mit Gesang und guter Laune zog Neptun mit den Kinder durchs Gelände. Quelle: Margrit Hahn

Insgesamt verlassen 28 Kinder die Kita Rundbau und sind ab Montag Abc-Schützen. Am Mittwochnachmittag wurde in zwei Gruppen mit Eltern und Erziehern gemeinsam der Abschied aus dem Kindergarten gefeiert. Dafür hatten sich die Eltern einige Überraschungen einfallen lassen.

Von Margrit Hahn