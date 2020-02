Netto-Neubau lässt auf sich warten

Luckenwalde

Der rote Netto-Markt in der Jüterboger Straße in Luckenwalde wird voraussichtlich im April schließen, weil der Mietvertrag mit dem Privateigentümer nicht weitergeführt wird. Etwa 350 Meter südlich davon – am Jüterboger Tor 9/Einmündung Schieferling – plant der Discounter schon lange einen Neubau. Die bisherige Fläche von 625 Quadratmetern soll auf 1080 Quadratmeter vergrößert werden; außerdem sind eine Bäckerei und ein offener Imbiss geplant.

Alle Versuche, auf dem bisherigen Grundstück zu expandieren, waren gescheitert. Deshalb hatte die Stadt, zusätzlich zu einer privaten Fläche, ein stadteigenes Grundstück am Jüterboger Tor an den Discounter-Investor verkauft. Bereits vor einem Jahr wurde im Stadtentwicklungsausschuss über das Vorhaben informiert. Doch getan hat sich bislang nichts.

Die Planungen für den neuen Netto-Markt am Jüterboger Tor liegen vor, der Bau lässt auf sich warten. Quelle: Stadt Luckenwalde

Das verunsichert vor allem die Anwohner. „Die Situation ist traurig, vor allem für die älteren Leute, die dort regelmäßig ihre Lebensmittel einkaufen“, sagte Reinhard Pilz im Namen mehrerer Anwohner am MAZ-Lesertelefon. Der 64-Jährige selbst ist noch mobil. „Aber es gibt viele Ältere ohne Auto, die müssten dann bis zum Stadtzentrum laufen“, gibt Reinhard Pilz zu bedenken. Er sieht die Stadt in der Pflicht. „Statt eine Bank für 15.000 Euro zu kaufen, die nichts taugt, sollte man sich um die Nahversorgung der Einwohner kümmern“, so Pilz.

Im Stadtentwicklungsausschuss sprach der Stadtverordnete Matthias-Eberhard Nerlich ( FDP) das Problem an. „Betroffen sind davon schätzungsweise 5000 bis 7000 Anwohner, sie kommen zum Teil bis aus Kolzenburg“, sagte er. „Warum tut sich in Sachen Neubau überhaupt nichts?“, wollte er wissen.

Noch keine Baugenehmigung

„Das Baugenehmigungsverfahren läuft nach wie vor“, versicherte Peter Mann, Leiter des Stadtplanungsamtes. Netto halte an seinem Vorhaben fest. Die Rodung von Bäumen als Teil des Genehmigungsverfahrens habe die Stadt mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt, ebenso Anpflanzungen als Ersatzmaßnahmen. „Warum die Baugenehmigung noch nicht erteilt ist, weiß ich nicht“, erklärte Mann, „die Stadt ist nicht die Baugenehmigungsbehörde.“

Am Jüterboger Tor/Einmündung Schieferling soll ein Netto-Markt entstehen. Quelle: Elinor Wenke

Nerlich war nicht gänzlich zufrieden und hakte nach: „Die Stadt muss doch ein Interesse an einer guten Versorgung der Bevölkerung haben“, sagte er. Doch Amtsleiter Mann versicherte: „Wir haben alles getan, was uns möglich war.“ Es habe kürzlich ein Treffen mit Netto gegeben, bei dem die Stadt versucht habe, zu unterstützen. „Aber dass der Mietvertrag nicht verlängert wird, ist eine Angelegenheit zwischen zwei privaten Vertragspartnern“, so Mann.

Nicht alle Luckenwalder sehnen den neuen Netto-Markt am Jüterboger Tor herbei. Die Fraktion LÖS/Grüne der Stadtverordneten kritisierte seinerzeit den zusätzlichen Discounter-Bau und dass diesem zu viele Bäume weichen müssten.

Von Elinor Wenke