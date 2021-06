Luckenwalde

Nach erneuter reger Debatte ist die neue Kita-Gebührensatzung in der Stadt Luckenwalde nun unter Dach und Fach. Bei zwei Gegenstimmen votierten die Stadtverordneten mehrheitlich für die neue Satzung und damit für eine veränderte Berechnung der Elternbeiträge. Die neue Reglung gilt zunächst für den Hort Regenbogen, die einzige kommunale Einrichtung, soll aber auch als Richtlinie für die freien Träger dienen. Insgesamt sind in der Stadt 1366 Verträge zur Kita-Betreuung abgeschlossen. Die Kosten der Kitas finanzieren sich aus Zuschüssen für das pädagogische Personal, aus Elternbeiträgen und dem Zuschuss der Stadt.

Konnte sich in der Stadtverordnetenversammlung nicht durchsetzen: Anja Jürgen (LÖS). Quelle: Margrit Hahn

Die Fraktion LÖS konnte sich mit ihren Gegenargumenten, Befürchtungen und Anträgen im Stadtparlament nicht durchsetzen. Fraktionschefin Anja Jürgen hatte noch einmal leidenschaftlich dafür geworben, die Kappungsgrenze für Elterneinkommen von derzeit 42.000 Euro auf 55.750 Euro anzuheben, den freien Trägern mehr Spielraum zu lassen und den Zuschuss der Stadt zu den Kita-Kosten generell zu erhöhen. „Wir vermissen eine gerechte soziale Staffelung und eine transparente Berechnung“, sagte sie und befürchtet, dass Eltern im Vergleich zu anderen Kommunen mehr zur Kasse gebeten werden. „Es darf nicht länger um finanzielle Hürden gehen. Die Stadt sollte für die Zukunft, die Kinder, mehr investieren. Wir könnten die eingesparten 1,1 Millionen Euro aus der Kreisumlage dafür nehmen“, erklärte sie.

Peter Gruschka (SPD) reagierte auf die Forderungen der LÖS-Fraktion: „Mich überrascht der soziale Anspruch. Es kann nicht darum gehen, Besserverdienende zu entlasten oder denen Geld vom Steuerzaler zu geben, die es nicht nötig haben.“

LÖS-Antrag abgelehnt

Trotz der von LÖS geforderten namentlichen Abstimmung lehnten außer den beiden Fraktionsmitgliedern alle anderen Stadtverordneten den LÖS-Antrag zu veränderten Einkommensgruppen und einer höheren Kappungsgrenze ab.

Lars Thielecke, Amtsleiter für Bildung, Jugend und IT in der Stadt Luckenwalde. Quelle: Elinor Wenke

Lars Thielecke, Leiter des städtischen Bildungsamtes, hatte offensichtlich mit seinen wiederholten Argumenten überzeugen können. Nach seinen Erläuterungen würden mit der Neuregelung spürbare Erleichterungen für Eltern mit niedrigem Einkommen oder mehreren Kindern geschaffen.

An einem Modellbeispiel rechnete er vor: „Bei einem monatlichen bereinigten Haushaltseinkommen von 3510 Euro haben Eltern mit einem Krippenkind künftig 49 Euro mehr in der Haushaltskasse. Bei einem Kindergartenkind sind es plus 76 Euro, im Hort 28 Euro weniger.“ Eltern mit einem Einkommen von knapp 1900 Euro profitieren in allen Altersgruppen.

Hohe Einkommen subventionieren nicht andere Plätze

Thielecke stellte noch einmal klar: „Egal wie hoch das Einkommen ist, maximal dürfen die Kosten für den eigenen Platz bezahlt werden. Das heißt, höhere Einkommen subventionieren niemals andere Plätze in der Kita.“

Höhere Kappungsgrenze erhöht Anteil der Stadt

Die Kappungsgrenze sei die Grenze des städtischen Zuschusses, erklärte Thielecke. „Je höher sie angesetzt wird, desto höher ist der verbleibende Finanzierungsanteil der Stadt“, so der Amtsleiter. Würde man die Einkommensgrenze auf die zunächst geforderten 70.000 Euro anheben, entstünden für die Stadt jährliche Mehrkosten von 380.000 Euro.

Dank von Nadine Walbrach

Nadine Walbrach (CDU) bedankte sich ausdrücklich bei der Verwaltung und dem Amtsleiter für die ausführlichen Antworten auf die Fragen. „Herr Thielecke hat ganz viel Klarheit in das schwierige Thema gebracht“, lobte sie, denn Thielecke hatte in den vergangenen Tagen auch viele persönliche Gespräche mit Stadtverordneten geführt. „Außerdem gilt die Satzung zunächst für zwei Jahre. Danach können wir neu entscheiden“, so Walbrach.

Von Elinor Wenke