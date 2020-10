Luckenwalde

Der im vergangenen Jahr fertiggestellte sanierte Boulevard in Luckenwalde ist nun endlich auch vollständig „möbliert“. Die letzten Ausstattungselemente wurden aufgebaut.

Dazu gehören vor allem die beiden Kisten für die Figuren zum Freiluft-Schach, die von Einwohnern und Stadtverordneten schon sehnsüchtig erwartet wurden. Die Kisten sind neben den gepflasterten Schachbrettern in Höhe der Hochbeete aufgestellt und sollen künftig die Schachfiguren vom Bauern bis zum König beherbergen.

Anzeige

Neues Ambiente – neue Kisten

„Die alten Verstaukisten haben nicht mehr zum neuen Ambiente in der Fußgängerzone gepasst“, sagt Peter Mann, der Leiter des Stadtplanungsamtes. Deshalb waren die Schachfiguren lange Zeit im städtischen Bauhof eingemottet und neue abschließbare Kisten in Auftrag gegeben. Den Zuschlag hat der Luckenwalder Tischler Henrik-Sven Rosenthal bekommen, der auch schon die Sitzbänke auf dem Boulevard und die Wackelschaf-Spielfiguren im Nuthepark aufgemöbelt hat.

Schachfreunde müssen noch warten

Eigentlich könnten die Freunde des Freiluft-Denksports nun wieder loslegen. Doch wegen der Corona-Pandemie nimmt die Stadtverwaltung vorerst noch Abstand, die Schachfiguren dürfen aufgrund verschärfter Hygiene-Regeln noch nicht wieder benutzt werden. Sofern die Corona-Situation es zulässt, kann ab dem kommenden Frühjahr auf dem Boulevard wieder Schach gespielt werden. Der Schlüssel für die Figuren-Kisten wird künftig in der benachbarten Touristinformation deponiert sein.

Barrieren am Eingang zum Boulevard sollen unbefugtes Befahren verhindern. Quelle: Elinor Wenke

Zusätzlich zu den Schachfiguren-Kisten wurden neue Sperrmöbel angeschafft, um das ungehemmte Befahren der Fußgängerzone mit Kraftfahrzeugen zu unterbinden. „Es ist eine Unsitte geworden, dass Autofahrer nach Belieben und ohne Not über den Boulevard rauschen“, sagt Peter Mann, „dem wollen wir einen Riegel vorschieben.“ Verkehrsteilnehmer sollen dazu erzogen werden, sich an die vorgeschriebene Verkehrsführung zu halten. Laut Mann versuchen Kraftfahrer immer wieder, von der Lämmergasse über den Boulevard zum Markt abzukürzen.

Absperr-Element in Richtung Lämmergasse. Quelle: Elinor Wenke

Die neuen Outdoor-Möbel sehen gemütlich und ähnlich wie die Sitzbänke auf dem Boulevard aus. Sie fügen sich unauffällig in das Gesamtbild der neu gestalteten Fußgängerzone ein. Es sind Barrieren, auf denen man durchaus auch sitzen kann – allerdings ohne Rückenlehne. Laut Peter Mann bestehen sie aus einem Grundgestell aus Stahl mit einer Holzauflage. „Sie sind nicht fest verbaut, aber so schwer, dass man sie nicht einfach wegtragen kann“, sagt der Amtsleiter. Mobil müssen die Elemente dennoch sein, damit sie bei Volksfesten oder Feuerwehreinsätzen versetzt werden können.

Vor der Gaststätte Bel Fiume sollen Freiluft-Gäste vor Autofahrern geschützt werden. Quelle: Elinor Wenke

Insgesamt 15.000 Euro hat sich die Stadt die Neumöblierung kosten lassen. In Abstimmung mit dem Straßenverkehrsamt und der Feuerwehr wurden die Elemente an der Schwelle zwischen Boulevard und Markt, in Richtung der Lämmergasse und am Ende des Boulevards vor der Gaststätte Bel Fiume aufgebaut. Vor allem dort soll verhindert werden, dass Autofahrer den Freiluft-Gästen an den Tischen im Außenbereich zu nahe kommen.

Von Elinor Wenke