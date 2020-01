Neue Wandbilder im Bahnhofstunnel

Luckenwalde

Zugreisende werden im Luckenwalder Bahnhofstunnel jetzt von sechs neuen Wandbildern empfangen. Dan Ehresmann und Enrico Hagen vom städtischen Bauhof montierten die Bilder in der Größe von 1,70 Meter mal 1,20 Meter auf die Paneele an der Fliesenwand.

Die Fotomotive zeigen Sehenswürdigkeiten beziehungsweise markante Gebäude der Stadt. Zu sehen sind die Kinderbibliothek, das Rathaus, der Marktturm mit der Johanniskirche, der Torbogen „Am Anger“, der Boulevard und die Mendelsohnhalle.

Dan Ehresmann (l.) und Enrico Hagen vom Bauhof. Quelle: Elinor Wenke

Die Neugestaltung war schon länger geplant. Nach dem Musikfestival „ Sound City“ im Jahr 2017 in Luckenwalde zierten farbige Handabdrücke die weißen Borde. Denn die Gäste des Festivals konnten sich damals die Handflächen anmalen und sich auf den Platten verewigen. Doch trotz der farbenfrohen Erinnerung an das Festival bot das Gemeinschaftswerk in letzter Zeit keinen schönen Anblick mehr.

In Abstimmung mit dem städtischen Kulturausschuss entschied sich die Verwaltung, die Bahnreisenden mit Fotomotiven aus dem Stadtbild zu empfangen. Die Deutsche Bahn als Eigentümerin des Tunnels stimmte zu.

Drei Motive aus dem Stadtbild. Quelle: Elinor Wenke

Grafikerin Annett Gödicke aus dem städtischen Amt für Pressearbeit und Kommunalservice kümmerte sich um die Gestaltung. „Die Fotos stammen aus der Stadtverwaltung. Sie wurden mit einem kurzen Erläuterungstext versehen, sodass die Tafeln auch informativ sind“, sagt Annett Gödicke.

Die Bilder wurden auf Spanplatten aufgebracht und mit Plexiglas verkleidet. „Das soll sowohl vor Witterungseinflüssen als auch vor Schmierereien schützen“, so Annett Gödicke. Ihr Lieblingsmotiv ist der Boulevard. „Er wurde erst im vergangenen Jahr fertiggestellt und ich empfinde ihn als ausgesprochen gelungen“, erklärt sie.

Die Mendelsohnhalle als national bedeutendes Denkmal. Quelle: Elinor Wenke

Dabei hat die Fußgängerzone erst als letzte den Einzug in die Fotoauswahl geschafft. Denn ursprünglich war stattdessen das Stadttheater vorgesehen. „Doch dieses Motiv hat die Bahn abgelehnt, weil es ihr zu kommerziell war“, erklärt Annett Gödicke.

Ohne die Arbeitsleistung des Bauhofes, die nicht mit einem Geldwert beziffert wird, hat das städtische Projekt rund 1100 Euro gekostet.

Von Elinor Wenke