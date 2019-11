Neuer Chef-Urologe im KMG Klinikum

Luckenwalde

Die Chefetage der urologischen Abteilung im Luckenwalder KMG Klinikum hat Verstärkung bekommen. Der Urologe Ziya Akçetin hat im September dort seine Tätigkeit aufgenommen und fungiert zurzeit als Co-Chefarzt neben Klaus Schenke, der demnächst in den Ruhestand geht. Akçetin wird die Klinik für Urologie ab Januar 2020 allein leiten.

Der aus Istanbul stammende 55-jährige Mediziner hat mit einem Leistungsstipendium in Erlangen studiert. Sein akademischer Weg führte ihn unter anderem nach Halle und ins Saarland. Als außerplanmäßiger Professor wirkt er weiterhin an der Uni Erlangen-Nürnberg.

Ziya Akçeti ist der neue urologischerChefarzt im Luckenwalder KMG Klinikum. Quelle: KMG Kliniken

Von 2004 bis 2009 hat der Familienvater an einer Universität in seiner Heimat gearbeitet. Nach seiner Rückkehr hat er sich unter anderem an der Uni Saarland im Bereich der Roboter-Operationen spezialisiert. In Luckenwalde will der promovierte Mediziner neben der operativen allgemeinen Urologie auch seine Spezialkenntnisse in der Robotik und Nierentransplantation einbringen.

Schenke : „Als Nachfolger gewünscht“

Der Noch-Chefarzt Klaus Schenke war maßgeblich an der Suche des künftigen Chefarztes beteiligt. „Ich habe mir Herrn Akçetin ausdrücklich als Nachfolger gewünscht und bin froh, dass wir ihn für diese Positionen gewinnen konnten“, so Schenke. KMG-Geschäftsführer Christoph Boeck ergänzt: „Professor Akçetin ist ein großer Gewinn für das Klinikum Luckenwalde. Mit seinen mehr als 500 persönlich durchgeführten robotischen Eingriffen ist er bestens gerüstet, die Urologie in unserem Haus in die Zukunft zu führen.“

Vortrag zur Robotertechnik

Auch wer nicht zu seinen Patienten zählt, kann Ziya Akçetin bald persönlich kennenlernen. Das Prostatakarzinomzentrum des KMG Klinikums Luckenwalde gemeinsam mit dem Uroonkologischen Zentrum Mittelbrandenburg laden für Sonnabend, den 16. November, von 9 bis 13 Uhr zu einem Patientenforum im Biotechnologiepark Luckenwalde ein. Dort wird Akçetin einen Vortrag über die Urologie als Vorreiter der Roboter-Operationstechniken halten. Auch die Besichtigung eines Operationsroboters ist für interessierte Besucher möglich.

Weiter gibt es Vorträge zum Prostatakrebs, zur Behandlung der männlichen und weiblichen Inkontinenz sowie zum Leben mit Diabetes.

Von Elinor Wenke