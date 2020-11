Luckenwalde

Die Anwohner rund um die Jüterboger Straße, das Jüterboger Tor und den Schieferling in Luckenwalde dürften erleichtert sein, denn sie haben jetzt ein nagelneues Versorgungszentrum in ihrer Nähe. Am Dienstag wurde eine neue Filiale des Netto Marken Discount am Jüterboger Tor 9/Ecke Schieferling eröffnet. Bereits am Morgen nahmen zahlreiche Kunden den neuen Anziehungspunkt in Beschlag.

Der neue Netto-Markt wurde am Dienstag eröffnet. Quelle: Elinor Wenke

„Auf einer Verkaufsfläche von rund 1.000 Quadratmetern bieten wir ein Sortiment von 5.000 Artikeln mit einem ausgewogenen Verhältnis von Marken- und Eigenmarkenartikeln“, erklärt Christina Stylianou, Leiterin der Netto-Unternehmenskommunikation. Dazu gehören frische Lebensmittel wie Obst und Gemüse, Fleisch und Wurst, Molkereiprodukte und Backwaren, aber auch Zeitschriften, frei verkäufliche Arzneiprodukte sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel.

400 ökologische Produkte

„Wir bieten mehr als 400 ökologisch zertifizierte Bioprodukte“, teilt Stylianou mit, „gut 280 Eigenmarkenprodukte tragen das Panda-Logo der Naturschutzorganisation WWF.“

Früher befand sich dort ein Ausflugslokal, später ein mexikanisches Restaurant. Alle Bemühungen, dort wieder Gastronomie anzusiedeln, waren gescheitert. Dann sicherte sich Netto den Standort. Neben einem privaten Grundstück hatte der Bauherr auch ein stadteigenes Grundstück für den Neubau erworben. Auf dem Gelände sind 73 großzügige Parkplätze und zahlreiche Fahrradstellplätze entstanden. Die Zufahrt ist sowohl über den Schieferling als auch über das Jüterboger Tor möglich.

Der Parkplatz bietet 73 Stellplätze. Quelle: Elinor Wenke

Der neue Netto-Markt ersetzt den bisherigen kleineren Discounter in der Jüterboger Straße, der zuletzt nicht mehr modernen Standards entsprach. Nachdem sich das Baugenehmigungsverfahren für das neue Objekt verzögert hatte, ging der Bau selbst in Rekordgeschwindigkeit von März bis November vonstatten.

Zustimmung und Kritik

Während das Bauvorhaben planungsrechtlich erlaubt, von der Stadt wohlwollend begleitet und von Anwohnern ersehnt war, hatte die Fraktion LÖS/Grüne der Stadtverordneten mehrfach Anstoß daran genommen. Kritisiert wurde vor allem, dass Bäume gefällt und Flächen versiegelt werden mussten. Auch architektonisch wurde der Neubau als anspruchslos bemängelt.

Von Elinor Wenke