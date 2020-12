Luckenwalde

Auf dem Grundstück Neue Baruther Straße 16/Ecke Grünstraße in Luckenwalde soll im Auftrag der Stadt ein neuer attraktiver Spielplatz für Kinder vom Kleinstkind bis zu zwölf Jahren entstehen. Diesem Vorschlag stimmten die Stadtverordneten in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig zu. Nach der vorliegenden Entwurfsplanung wird die Stadt jetzt die Genehmigungs- und Ausführungsplanung beauftragen und die Vergabe vorbereiten.

Im Sanierungsgebiet Dahmer Straße

Das 540 Quadratmeter große Grundstück liegt innerhalb der Fördergebietskulisse „ Soziale Stadt“ und im Sanierungsgebiet Dahmer Straße. Attraktive Spielmöglichkeiten im öffentlichen Raum gibt es dort nur wenige. Außerdem rechnet die Stadt damit, dass sich das Gebiet weiter „verjüngt“. Von den raren Freiflächen hat sich das Grundstück Neue Baruther Straße 16 als das geeignetste für einen Spielplatz herausgestellt. Andere Alternativen wie der Ehrenhain am Stadtpark oder die Ecke Gartenstraße/Flämingskate erwiesen sich laut Stadt als belegt oder ungeeignet.

Anzeige

Kreuzung soll sicherer werden

Zugleich soll der unübersichtliche Kreuzungsbereich sicherer gestaltet werden. Die Fahrbahn- und Gehwegbreiten werden angepasst und übersichtliche, barrierefreie Querungsmöglichketen geschaffen. Dadurch sollen sich die Kinder besser orientieren können und auch der Fuß-, Rad- und Autoverkehr sicherer werden.

Insgesamt investiert die Stadt für das kinderfreundliche Vorhaben 198.000 Euro, davon zu je einem Drittel aus Bundesmitteln, Landesmitteln und dem kommunalen Eigenanteil.

Auf Anfrage der Fraktion LÖS/Grüne erläuterte Stadtplanungsamtsleiter Peter Mann die Aufteilung der Kosten: „Rund 126.000 Euro werden für den Spielplatz ausgegeben, 72.000 Euro für den Straßenbau.“

Insektenfreundliche Pflanzen

Außerdem wollte die Fraktion wissen, welche Gehölzarten am Spielplatz geplant sind. „Auf dem Spielplatzgelände und auch für den straßenbegleitenden Grünstreifen ist eine insektenfreundliche Bepflanzung vorgesehen“, kündigte Peter Mann an. Diese soll ähnlich der Pflanzen am neu geschaffenen Weg zwischen Neuer Baruther Straße und Theaterstraße gestaltet werden. „Welche Pflanzen das konkret sind, erfahren wir erst mit der Ausführungsplanung“, so Mann.

Kinder der Ebert-Schule durften bei der Geräteauswahl mitentscheiden. Quelle: Elinor Wenke

Das Besondere an diesem Vorhaben: Die Kinder als potenzielle Nutzer durften über ihre Spielgeräte mitentscheiden. Im Herbst gab es an der benachbarten Friedrich-Ebert-Grundschule dazu eine Aktion, bei der alle Klassenstufen aus einer Vorauswahl an Spielgeräten ihre Favoriten auswählen konnten.

Kletterburg und Trampolin als Renner

Während die 1. Klassen ihre Klebezettel noch relativ bunt durcheinander verteilt hatten, einigten sich die älteren Schüler schnell auf ihre Lieblingsgeräte. Die Renner sind eine Kletterburg und ein Trampolin geworden, die es auf anderen öffentlichen Spielplätzen so noch nicht gibt. Für die kleinsten Nutzer ist im hinteren Bereich des Grundstücks noch eine Sandbaustelle vorgesehen.

Der Plan für den Spielplatz. Quelle: Elinor Wenke

Der Spielplatz soll im nächsten Jahr gebaut werden. Vorab braucht die Stadt dafür eine Baugenehmigung. Zudem soll das Vorhaben ja über das Städtebauprogramm „ Soziale Stadt“ gefördert werden. „Wir hoffen, dass die Finanzierung gesichert ist, bis alle Genehmigungen vorliegen“, so Peter Mann.

Von Elinor Wenke