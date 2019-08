Luckenwalde

Philipp Herrmann ist seit 1. August dieses Jahres der neue Tierparkdirektor in Luckenwalde. Der 29-Jährige löst damit Michael Geißler ab, der 25 Jahre die Geschicke des Tierparks leitete.

21 Bewerber für die Stelle

Für seine neue Tätigkeit zog Philipp Herrmann mit seiner Familie von Berlin Kaulsdorf nach Luckenwalde. Auf die ausgeschriebene Stelle hatten sich insgesamt 21 Interessierte beworben. Herrmann hatte die Ausschreibung im Internet beim Bund der deutschen Zootierpfleger entdeckt. „Uns war wichtig, dass es jemand wird, der einen Abschluss in Richtung Tierpflege hat“, sagt Michael Wessel, Präsident des Tierparkfördervereins.

Letztendlich waren fünf Bewerber in die engere Auswahl gekommen. Gemeinsam mit der Bürgermeisterin wurde die Endrunde eingeläutet, bei der Philipp Herrmann eindeutig die Nase vorn hatte.

Michael Geißler wünscht sich viele Besucher zum Tierparksonntag. Quelle: Margrit Hahn

Der neue Tierparkchef schließt im Dezember dieses Jahres seine Meisterausbildung als Tierpfleger ab. In den vergangenen Wochen wurde er von Michael Geißler eingearbeitet. Dieser wird ihm auch die nächsten Tagen beratend zur Seite stehen. Nach dem Tierparksonntag am 25. August geht Geißler in den Ruhestand.

Erinnerungen an die Anfangszeit

Er erinnert sich noch gut an seine Anfangszeit, als die Bärenanlage damals nach westdeutschem Stand eingerichtet wurde. Inzwischen hat die Anlage nur noch Bestandsschutz. Trotzdem hofft er, dass die Bären nicht mehr umgesetzt werden, denn dafür seien sie zu alt.

Philipp Herrmann ist der neue Tierparkdirektor. Quelle: Margrit Hahn

„Vieles, was wir nicht oder erst spät umsetzen konnten, war der finanziellen Situation geschuldet“, sagt Geißler, der am Mittwoch seinen 66. Geburtstag feiert. Der Wegebau hat sich seiner Ansicht nach viel zu lange hingezögert, und jahrelang stand den Tierparkmitarbeiter nur eine Gartenlaube als Wirtschaftsgebäude zur Verfügung, bis dann der Neubau entstand.

Nach 25 Jahren sei es endlich gelungen, Rücklagen zu bilden, um die Dächer der Stallungen decken zu können. Geißler ist froh, dass es jetzt endlich mit der Sanierung des Tierparkteiches losgeht und die Arbeiten noch in diesem Jahr abgeschlossen sein sollen.

Alpakas mag Philipp Herrmann besonders gern. Quelle: Margrit Hahn

„Ich übernehme einen gut gehenden Tierpark. Das Team ist toll und ich muss hier nicht alles auf links drehen“, sagt Philipp Herrmann. Er will an Traditionen, wie den Tierparksonntag mit Tiertaufe festhalten, aber auch neue Ideen umsetzen. Seine Lieblingstiere sind Alpakas, von denen es in Luckenwalde fünf gibt. Außerdem mag er Elefanten. „Das ist meine Vision für 2050“, sagt er lachend – wohlwissend, dass die Fläche dafür viel zu klein ist. Aber er sich schon überlegt, was anstelle des Bärengeheges entstehen könnte und schließt sich der Meinung seines Vorgängers an, der einen Affenberg favorisiert, denn auch bei den Affen wird es allmählich eng. Den Affenchef namens Trapatoni mag Philipp Herrmann besonders und dass nicht nur, weil er Fußballfan ist.

Bereits ans Herz gewachsen

In den vergangenen Wochen ist ihm der Luckenwalder Tierpark bereits ans Herz gewachsen. Am Sonntagmorgen oder nach Feierabend unternimmt er gern mit seinem zweijährigen Sohn einen Spaziergang und freut sich, dass er dem Knirps die Tierliebe mit in die Wiege gelegt hat.

Von Margrit Hahn