Mit neuer Fassade und frisch renovierter Küche erstrahlt das neue Restaurant und öffnet am Dienstag seine Türen. Xiao Chen, Leiter des „Zum Goldenen Tempel“, bietet sowohl Lieferservice als auch eine neue Karte an.

Neueröffnung in Luckenwalde: „Zum Goldenen Tempel" löst ehemaliges „Shanghai Restaurant" ab