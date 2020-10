Luckenwalde

Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit sind auf dem Gelände des Luckenwalder Bauhofes im Grünen Weg derzeit umfangreiche Bauarbeiten im Gange. Auf einer Fläche von 430 Quadratmetern entsteht im Auftrag der Stadt ein neues Streugutlager für den Winterdienst mit Schleppdach und Laderampe. Damit sollen die Bedingungen für die Mitarbeiter und das Material grundlegend verbessert werden.

Das bestehende Salzlager ist marode. Quelle: Elinor Wenke

Das bestehende Salzlager befindet sich in einem ehemaligen Gewächshaus und ist seit Jahren marode; das Dach ist stark verwittert. Auf Dauer ist das Gebäude für die Lagerung von Streusalz nicht geeignet.

Grundsatzbeschluss vor zwei Jahren

Deshalb hatten die Stadtverordneten bereits vor zwei Jahren einen Grundsatzbeschluss für einen Neubau gefasst. Lange war über eine Nachnutzung an einem anderen Standort diskutiert worden; schließlich einigte man sich doch auf einen Neubau auf dem Bauhof-Gelände. Zunächst hatte die Stadt eine Funktionalausschreibung getätigt, bei der Bewerber ihre Standardhallen anbieten konnten. Doch schnell wurde klar, dass es eine fertige Halle „von der Stange“ nicht gibt und es wurde schließlich umgeplant. Vor einem Jahr wurde die Genehmigungsplanung vorgestellt; in diesem Jahr haben im September die Bauarbeiten begonnen.

Mitarbeiter des Unternehmens Hecker aus Schönewalde bauen die Holzkonstruktion. Quelle: Elinor Wenke

Bei den Erdarbeiten und der Bauvorbereitung hatte der Bauhof selbst mit Hand angelegt und das Gelände begradigt, auch um Kosten zu sparen. Auf einem Fundament aus Stahlbeton wird derzeit von Mitarbeitern des Unternehmens Hecker aus Schönewalde eine sieben Meter hohe Holzkonstruktion aufgebaut. Die Stützen werden einbetoniert und das Holztragwerk verkleidet.

Typische Holzkonstruktiom

„Wir haben uns für eine typische Holzkonstruktion entschieden, weil Holz das optimale Material zur Lagerung von Salz ist“, begründet Ingo Reinelt, Amtsleiter in der Stadtverwaltung. Weil das Salz beispielsweise Beton und Stahl angreift, wurde der Beton laut Reinelt sorgfältig isoliert. „Es handelt sich um eine Art Fertighalle, der Holzbau ist vorgefertigt“, so Reinelt. Die Gesamtkosten liegen bei rund 300.000 Euro. Die Holzkonstruktion soll noch im November fertig werden.

Schleppdach zum Unterstellen der Technik

Reinelt ist mit dem Fortgang der Bauarbeiten zufrieden. „Das läuft alles relativ geräuschlos ab, die Arbeiten im Bauhof sind davon nicht beeinträchtigt.“ Dann fehlen nur noch das Dach und die Elektrik. Auf Fenster wird weitgehend verzichtet, die Beleuchtung wird über Oberlichter und Elektrotechnik gewährleistet. Das Schleppdach soll Unterstellmöglichkeiten für Fahrzeuge und Technik bieten.

Noch in diesem Jahr soll das neue Streugutlager fertig sein. „Perspektivisch wird möglicherweise noch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach untergebracht, um Strom vor Ort zu produzieren und zu verbrauchen“, kündigt Reinelt an.

Vorrat für eine Saison

800 bis 1.000 Kubikmeter Streumaterial können künftig in der Halle gelagert werden. „Zumindest soll so viel rein, dass der Bedarf an Sand und Salz für eine Wintersaison gedeckt ist“, sagt Reinelt. Das Kies-Salz-Gemisch wird dann direkt in der Halle zusammengemixt. Ob das Lager bereits für diesen Winter mit neuem Material gefüllt wird, ist noch fraglich. „Denn erst mal soll das Streugut aus der alten Halle aufgebraucht werden“, so Reinelt.

Zunächst soll das Streugut aus der alten Lagerhalle aufgebraucht werden. Quelle: Elinor Wenke

Bauhof-Chef Frank Dunker hatte seine Wünsche bei der Planung des neuen Salzlagers mit einbringen können und ist zufrieden: „So ein Bau ist immer ein Kompromiss, weil man auf die Wirtschaftlichkeit achten muss. Aber wir freuen uns über die neue Halle“, sagt er. Dunker ist vor allem froh, dass der Bau noch in diesem Jahr verwirklicht wird. „So profitieren wir von der Mehrwertsteuer-Senkung“, erklärt er.

Von Elinor Wenke