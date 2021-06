Luckenwalde

Die Technik der Luckenwalder Feuerwehr soll aufgerüstet und modernisiert werden. So ist die Beschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeuges (TLF) im Wert von 370.000 Euro geplant. Darüber informierte Stadtbrandmeister Jens Reichwehr im städtischen Ordnungsausschuss.

In elf Jahren fast 1.900 mal im Einsatz

Das zu ersetzende Tanklöschfahrzeug 16/25 hat inzwischen 24 Nutzungsjahre auf der Achse; die Erstzulassung stammt aus dem Jahr 1997. In den Jahren 2010 bis 2020 absolvierten die Luckenwalder Kameraden insgesamt 3.654 Einsätze, davon 719 Brandeinsätze und 2.307 technische Hilfeleistungen. Das sind im Durchschnitt 332 Einsätze pro Jahr. „Wenn man davon ausgeht, dass das Fahrzeug an rund der Hälfte der Einsätze der technischen Hilfeleistung beteiligt war, so war das Fahrzeug in den letzten elf Jahren fast 1.900 mal im Einsatz“, rechnete Reichwehr vor.

Die neue Feuerwache in Luckenwalde. Quelle: Elinor Wenke

Die Neubeschaffung ist im Gefahrenabwehrbedarfsplan festgeschrieben. Für Feuerwehrfahrzeuge wird allgemein eine Nutzungsdauer von zwölf Jahren empfohlen. Der heute übliche Richtwert bei Großfahrzeugen mit starker Nutzung wie bei Stützpunktfeuerwehren sind 20 Jahre Nutzungsdauer.

Moderner mit mehr Leistung

Warum aus dem alten TLF 16/25 ein modernes TLF 4000 St werden soll, erklärte Reichwehr: „Unser Bestandsfahrzeug war nur bis 2005 genormt, seitdem gibt es viele Änderungen im Bereich der Fahrzeugnormung.“ Das neue TLF 4000 St erfülle ähnliche Anforderungen, sei aber dem heutigen Stand der Technik angepasst. Es hat einen besonders großen Wassertank für mehr als 4.000 Liter und einen Sonderlöschmitteltank für 500 Liter Schaum. Auch die Pumpenleistung sei höher. Der Wassertank des alten Fahrzeugs fasst nur 2.400 Liter.

Das Tanklöschfahrzeug 16/25 ist inzwischen 24 Jahre alt. Quelle: Elinor Wenke

Das neue Fahrzeug wird über das Vergabewesen des Zentraldienstes der Polizei beschafft. Grundlage war die Teilnahme an der Landesausschreibung im Jahr 2020.

Anzahlung in diesem Jahr fällig

„Die voraussichtliche Lieferung wird Ende 2022 sein“, kündigte Reichwehr an. Der Planungspreis liegt bei 370.000 Euro. In diesem Jahr wird eine Anzahlung von 120.000 Euro für das Fahrgestell fällig. Die Restzahlung von rund einer Viertelmillion Euro für Aufbau und Beladung ist für das Jahr 2022 geplant.

Von Elinor Wenke