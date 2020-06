Luckenwalde

Spielt jemand Katz und Maus mit der Straßenmeisterei, ist es Ignoranz oder vergisst einfach jemand, das Tor in Höhe Abzweig Klein Schulzendorf an der B 101 wieder zu verschließen? Guido Güthling, Leiter der Straßenmeisterei in Luckenwalde versucht darauf schon seit langem, eine Antwort zu finden. Es handelt sich bei den Toren um Notfalltore. Das heißt, wenn bei Gefahr nach einem Unfall oder Brand jemand die B 101 verlassen muss, dann müssen die Tore offen sein. „Wir können sie deshalb nicht gänzlich verschließen“, erklärt Güthling.

Tiere kommen zu Schaden

Jede Woche bei der Sicherheitskontrolle stehen die Tore erneut offen. Sowohl das an der B 101 in Richtung Berlin als auch das in Richtung Jüterbog. „Ich befürchte, dass dort jemand die Straße überquert, weil die Tore gleichzeitig offenstehen. Das ist allerdings nicht gestattet und könnte sehr gefährlich werden“, so Güthling. Wenn die Tore offen stehen, laufen auch Tiere auf die Fahrbahn. In den vergangenen Wochen sind etliche Rehe, Füchse und Waschbären in Größenordnungen zu Schaden gekommen – ebenso wie ein Wolf. „Das ist eine Gefahr für Autofahrer und Tiere gleichermaßen“, fügt Güthling hinzu.

Anzeige

Bei den Kontrollen kann es auch für den Streckenwart gefährlich werden, da die Auto am Seitenstreifen abgestellt werden müssen. Quelle: Privat

Weitere MAZ+ Artikel

Für die Straßenwärter ist es nicht ungefährlich, die Tore wieder zu verschließen, denn sie müssen ihre Fahrzeuge auf den Randstreifen abstellen, während der Verkehr rollt. Güthling ärgert sich nicht nur um offen stehende Tore. Langfinger haben es auf die schönen dunkelgrünen Tore abgesehen. Inzwischen wird überlegt, künftig orangefarbene Toranlagen einzubauen, die dann als Diebesgut besser zu enttarnen sind.

Müllberge nehmen zu

Ein Problem, das in den vergangenen Monaten stark zugenommen hat, sind die Müllberge. Nicht nur an den Straßenrändern wird jeglicher Unrat entsorgt. Zwischen Trebbin, Priedel und Schönhagen liegen regelmäßig 300 bis 400 Sektflaschen von einer Marke umher. Im Jüterboger Bereich sind es vor allem Likörflaschen in ähnlichen Größenordnungen. In den vergangenen Tagen wurden Steine, Bauschutt, Holzrahmen und Polystyrol an der B 101 im Wald abgeladen. „Wir haben den Verdacht, dass illegale Müllentsorger die offenen Tore nutzen, um über die Brücke zu fahren um dann ihren Schutt in großen Mengen abzukippen“, so Güthling. Deshalb wird er die Tore jetzt zumindest mit Kabelbinder verschließen.

Haufenweise Steine wurden hier an der B 101 im Wald abgeladen. Quelle: Privat

Die Straßenmeisterei ist für eine Strecke von 370 Kilometern zuständig. „Das heißt, wir müssen auf beiden Seiten Kontrollen vornehmen, Müll entsorgen und mähen. Das sind insgesamt 720 Kilometer“, so Güthling. Das Gras wächst so schnell, dass die Männer kaum hinterherkommen. Wenn alle Radwege fertig gemäht sind, geht es von vorn los. Dafür stehen zwei Unimog-Fahrzeuge zur Verfügung und durch die Coronakrise sind die Mitarbeiter in zwei Schichten eingeteilt, um nicht aufeinander zu treffen. Güthling hofft auf Verstärkung im Team. Für Mitarbeiter, die in Rente gegangen sind, hat er noch keinen Ersatz.

Von Margrit Hahn