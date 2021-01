In der Corona-Tristesse will die Stadt Luckenwalde auf dem lahm gelegten Boulevard wieder einen Farbtupfer setzen. Bauhofchef Frank Dunker verrät, wozu ein ausgedienter Oldtimer-Truck noch gut sein kann.

Ideen für eine VolksBühne in Luckenwalde – der Oldtimer-Wagen soll in der Baulücke am Boulevard stehen. Quelle: Stadt Luckenwalde