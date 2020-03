Optiker halten Filialen für Notfälle offen

Luckenwalde

Entsprechend den bundeseinheitlichen Anordnungen zum Umgang mit dem Coronavirus und den Regelungen für Dienstleistungen und Handwerk dürfen Augenoptiker weiterhin öffnen, sie müssen es aber nicht. In Luckenwalde bleiben die Filialen weiter offen, aber jede handhabt den Alltag etwas anders. Zumindest gibt es für den Notfall immer einen Ansprechpartner.

In der Fielmann-Filiale auf dem Boulevard sind insgesamt 13 Mitarbeiter beschäftigt – derzeit alle in Kurzarbeit. Sie wechseln sich zu den beschränkten Geschäftszeiten ab. Geöffnet ist derzeit Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr.

Service nicht wie gewohnt

„Um unsere Mitarbeiter vor dem Coronavirus zu schützen, können wir den Service nicht wie gewohnt anbieten“, sagt Filialchef Jan Starke, „wir sind für Notfälle wie Reparaturen da.“ Die Beratung und der reguläre Verkauf von Brillen, Kontaktlinsen und Hörsystem sind vorübergehend eingestellt. Die Tür ist verschlossen, Kunden müssen klopfen und warten draußen.

„Wenn ein Feuerwehrmann nur noch ein Glas in der Brille hat, reparieren wir ihm das selbstverständlich“, sagt Jan Starke mit einem Schmunzeln, „aber wir wollen keinen direkten Körperkontakt zum Kunden.“ Der Optikermeister hielt den Betrieb am Samstag gemeinsam mit Optiker-Auszubildenden Lena Scheithauer und Hörakustiker Felix Starke aufrecht. Immer wieder kamen Notfall-Kunden, so musste auch eine verbogene Kinderbrille wieder gerichtet werden oder es wurden Batterien für Hörgeräte benötigt.

Optiker und Hörakustiker vor Ort

Die Filiale von Apollo Optik auf dem Marktkaufgelände ist eingeschränkt Montag bis Samstag von 10 bis 12.30 Uhr und von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Auch dort werden Kunden gebeten, nur in dringenden Fällen zu erscheinen. Für Kontaktlinsen- und Pflegemittelbestellungen bittet der Optiker, den Online-Shop zu nutzen.

Die Mitarbeiter achten auf Sicherheitsabstände und bitten die Kunden, bestimmte Handgriffe selbst zu übernehmen, zum Beispiel die Brille zur Anpassung selbst auf- und abzusetzen. „Türen zu Kundenräumen und die Eingangstür bleiben jederzeit geöffnet, damit deren Griffe nicht berührt werden müssen“, heißt es aus der Apollo-Zentrale. Vorzugsweise wird kontaktlos bezahlt.

Die Apollo-Filiale weist auf Sicherheitsvorkehrungen hin. Quelle: Elinor Wenke

Die Filiale wird derzeit nur mit so vielen Mitarbeitern wie nötig besetzt; einige seien durch Schul- und Kitaschließungen sowieso zu Hause. Apollo will im Notfall dem Arzt, Pfleger oder Lkw-Fahrer genauso helfen wie älteren Menschen, die unter der Krise besonders leiden. „Die Kunden, die tatsächlich in unserer Filiale erscheinen, sind außerordentlich dankbar, dass wir auch in dieser besonderen Situation für sie da sind“, heißt es.

Torsten Görsdorf, Augenoptikermeister und Chef der Filiale M & G Augenoptik in der Rudolf-Breitscheid-Straße, setzt ebenfalls in erster Linie auf Sicherheit. Er hat sich für alle Fälle mit Mundschutz und Handschuhen gewappnet und vermeidet den direkten Kundenkontakt. Die Öffnungszeiten sind eingeschränkt und gelten vorübergehend Montag bis Freitag von 10.30 bis 17.30 Uhr. Das Geschäft ist jeweils nur mit einem Optiker besetzt und samstags geschlossen.

Optikermeister Torsten Görsdorf aus Luckenwalde. Quelle: Elinor Wenke

„Natürlich sind wir für Notfälle da“, sagt Torsten Görsdorf. „Das sind Reparaturen oder – wenn es nicht anders geht – auch eine neue Brille.“ Auf Beratung und regulären Verkauf wird verzichtet; auch die Kontaktlinsenanpassung ist zurzeit tabu.

Kundschaft zurückhaltend

„Die Kundschaft ist derzeit eher zurückhaltend“, konstatiert Torsten Görsdorf. „Die Stammkunden, die ein dringendes Anliegen haben, rufen meistens vorher an und fragen nach.“

Von Elinor Wenke