Oscars für die „Operation Smartie“

Luckenwalde

Mit musikalischer Unterlegung der Rockband The Mix fand der Auftakt zum internationalen Fahrrad-Film-Festival in Luckenwalde statt. Am Samstagvormittag versammelten sich 19 Teilnehmer zu einer Fahrraddemonstration durch Luckenwalde bis zum Festivalgelände in der Potsdamerstraße. Dort warteten die Akteure der Flunker-Produktion auf die Fahrradfahrer und begrüßten sie mit ihrer Puppen- und Varietékunst, der Magic-Butter-Show.

Das zum dritten Mal stattfindende Festival wurde vom Verein „Haus und Kultur der Welten – Fläming“ mit Unterstützung des Klassmos organisiert.

Zwei Stunden Vortrag über Fahrradtour

Unter anderem erzählte auf dem Festival Philipp Groten von seiner 20.000 km langen Fahrradttour. Über zwei Stunden lauschte sein Publikum gebannt: „Da ist auch keiner früher gegangen“ sagte Organisatorin Hilde Steinfurth. Der Sportingenieur, Wildniscoach und Yogalehrer gab Einblicke in seine Reise, seine Erfahrungen, brachte Bilder und Videos mit – die tolle Stimmung hielt auch nach dem Vortrag, zum Fahrradkino an. Das vom Berliner Verein „Cine2Ride“ gestellte Kino wurde mittels sieben Fahrrädern betrieben, die Zuschauer wechselten sich dabei immer wieder ab. Unter Teamwork gab es verschiedene Fahrrad-Kurzfilme aus der ganzen Welt zu sehen.

Anstoßen auf die Filmpremiere, links James Griffin (mit Hut) Quelle: Antonia Engel

Diesen machten jedoch am Sonntag zwei Filme aus der Region Konkurrenz: „Operation Smartie“ und „Der Fluch von Hennickendorf“ waren zu sehen, in der ersten Reihe die Kinder aus Nuthe-Urstromtal, die die Hauptdarsteller waren, und Regisseur James Griffin aus Berlin, die angemessen auf rotem Teppich mit Kindersekt empfangen wurden.

Griffin arbeitet seit drei Jahren mit den Kindern

Seit drei Jahren arbeitet Griffin mit den Sieben- bis 17-jährigen zusammen, drehte mit ihnen den dreiteiligen Fluch von Hennickendorf, der am Sonntag zum ersten Mal in voller Länge präsentiert wurde. Für diesen Film und den Action-Thriller „Operation Smartie“ lernten die Kinder extra in einem dreitägigen Theoriekurs alles über Filme, Drehbücher, Schnitttechnik und Kameraeinstellungen im Klassmo, das ebenfalls einen ausgezeichneten Drehort abgab. Aber auch in Gottsdorf stellte man die Kamera auf. Mit Hilfe von Elke Schmidt vom Jugendbüro Nuthe-Urstromtal wurden Kostüme und Requisiten zusammengestellt. „Es ist schon genial, wie er die Kinder alle zusammenhält“ lobte Steinfurth den Berliner Dokumentarfilmer und Medienpädagogen.

Oscar-Verleihung beim Fahrrad-Filmfestival Quelle: Antonia Engel

„ Hollywood hat angerufen, „Operation Smartie“ ist dieses Jahr einer der besten Action-Thriller und deshalb habe ich die Ehre, euch nun eure Oscars zu verleihen“, sagte Luckenwaldes Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der-Heide ( SPD) – natürlich nicht ganz ernst gemeint. Nachdem jeder eine kleine goldene Oscar-Figur von ihr oder ihrem Amtskollegen aus Nuthe-Urstromtal, Stefan Scheddin (parteilos), verliehen bekam, ließen sich die kleinen Filmstars mit Konfetti und viel Applaus feiern.

Für Besucher gab es die Möglichkeit, verschiedenste Modelle von Liegefahrrädern auszuprobieren, dafür kam Ralf Stahlberg extra aus Oehna angereist. Doch die Gäste waren leider nur wenig sportbegeistert.

Von Antonia Engel