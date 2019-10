Otto Hübner feiert 106. Geburtstag

Luckenwalde

„Ich müsste im Jahr zweimal Geburtstag haben“, wünscht sich Otto Hübner und strahlt, „denn da hätte ich öfter so viel Besuch.“ Der Senior feierte am Freitag bei guter Gesundheit seinen 106. Geburtstag und ist damit der älteste Luckenwalder.

Besuch gab es unter anderem von Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide (SPD), seinem langjährigen Freund Fritz Lindner und Schwester Birgit Berger von der Awo-Sozialstation. Auch seine treue Nachbarin Petra Dieckmann durfte nicht fehlen. Denn Otto Hübner wohnt noch zu Hause und bekommt von Petra Dieckmann tatkräftige Unterstützung.

Einkaufsliste im Kopf

Seit Jahren putzt die 59-Jährige die Wohnung, begleitet ihn zu Terminen und kommt jeden Tag, um mit ihm Abendbrot zu essen. Donnerstags wird gemeinsam eingekauft. „Er hat zwar eine Einkaufsliste, merkt sich aber fast alles noch im Kopf“, lobt Petra Dieckmann.

Bei schönem Wetter sitzen beide auf dem Balkon und lästern auch mal über Leute ab, die zum Bahnhof eilen. „Wenn die so hektisch sind oder komische Sachen anhaben oder wenn Jugendliche mit Zigarette im Mund rumlaufen, können wir nur den Kopf schütteln“, sagt Otto Hübner.

Nie geraucht

Der gebürtige Luckenwalder hat selbst nie geraucht und auch Alkohol nur sehr sparsam konsumiert. „Ich habe immer Sport getrieben und esse viel Obst“, empfiehlt er als Rezept für ein langes Leben. Obwohl er im Krieg verwundet wurde und ein Unterschenkel amputiert werden musste, war er aktiv beim Fußball und wurde Kreis-Seniorenmeister im Kegeln.

Otto Hübner legt Wert auf ein gepflegtes Äußeres und war kurz vor dem Geburtstag noch beim Frisör, damit er seine Gäste gebührend empfangen kann. Weil sich Petra Dieckmann so rührend um den Senior kümmert, erhielt sie von der Bürgermeisterin genau wie Otto Hübner ebenfalls eine Geschenktüte. „Wir haben eine Luckenwalde-Tasse, ein Frühstücksbrettchen und ein Glas Honig hinein gepackt“, verriet Elisabeth Herzog-von der Heide. Sie freut sich, dass sie ihren ältesten Einwohner „so munter in der eigenen Wohnung“ begrüßen konnte.

Otto Hübner aus Luckenwalde ist 106 Jahre alt und wohnt noch zu Hause. Quelle: Elinor Wenke

„Er ist immer gut gelaunt und hat ein nettes Wort für uns“, lobt auch Birgit Berger von der Sozialstation. Dreimal in der Woche nimmt er die Hilfe in Anspruch. Bis vor drei Jahren wurde auch Otto Hübners Frau Luise betreut, mit der er 63 Jahre verheiratet war. Die letzte Zeit hat er sie gepflegt, bis sie an ihrem 98. Geburtstag starb.

Treuer Leser der MAZ

Die TV-Serien „Sturm der Liebe“ und „Rote Rosen“ sind für ihn ein Muss. Otto Hübner interessiert sich aber auch für die Weltgeschichte und liest jeden Tag die MAZ. „In Luckenwalde wurden etliche Häuser abgerissen und neue gebaut, das gefällt mir“, sagt er. Als die Bürgermeisterin versprach, beim nächsten Geburtstag wiederzukommen, kontert er: „Wenn nicht, dann komme ich zu Ihnen.“

Von Elinor Wenke