Corona-PCR-Tests dienen nicht nur dazu, einen positiven Selbst- oder Antigentest zu bestätigen – etliche Menschen wollen oder müssen damit auch nachweisen, dass sie nicht infiziert sind. Auf eigene Kosten lassen sich jene testen, die sich nicht krank fühlen und den Nachweis beispielsweise für eine Reise oder den Einzug in eine Reha brauchen.

Apotheker Gordon Rosch: Labore sind überlastet

In aller Regel liegt das Testergebnis nach einem Tag vor; überlastete Labore benötigen aber auch schon länger. Apotheker Gordon Rosch bietet in seiner Burgwall-Apotheke in Luckenwalde nun das Testergebnis nach einer Stunde an.

Neben Antigen-Schnelltests hat die Apotheke auch bisher schon Abstriche für PCR-Tests genommen, war aber nur Dienstleister für ein Labor. Das Ergebnis kam meist innerhalb von 24 Stunden. „Wir haben Signale bekommen, dass die Labore überlastet sind“, sagt Gordon Rosch. „Außerdem wollen die Leute ja möglichst schnell ihr Ergebnis bekommen.“ Deshalb hat sich der 46-Jährige entschlossen, das zuverlässige Verfahren jetzt selbst anzubieten.

Das Testgerät für den PCR-Äquivalent-Test. Quelle: Elinor Wenke

Mit einem eigens angeschafften Testgerät samt Schulung bescheinigt er den Betroffenen das Ergebnis eines sogenannten PCR-NAAT-Testverfahrens – ein auch international anerkanntes Äquivalent zum allgemein bekannten PCR-Test.

Vollautomatische Messtechnik in der Luckenwalder Apotheke

Der Abstrich erfolgt herkömmlich. „Das Gerät arbeitet mit vollautomatischer Messtechnik in einem geschlossenen System“, erklärt Rosch. Es reagiert selbstständig auf mögliche Störfaktoren. „Unsere Test-Mitarbeiter kommen mit infektiösem Material also nicht mehr in Verbindung und arbeiten unter größtmöglichen Sicherheitsbedingungen“, versichert Rosch.

Die Proben werden in einer geschlossenen Kassette bearbeitet und auch entsorgt. Selbstzahler müssen dafür 75 Euro berappen. „Kein Pappenstiel, aber vergleichbare Angebote sind im dreistelligen Bereich“, sagt Rosch.

Lennart Wenske, Corona-Test-Mitarbeiter in der Burgwall-Apotheke, mit einer Testkassette. Quelle: Elinor Wenke

Seit einer Woche darf der Apotheker offiziell diesen Test auch jenen anbieten, die Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test haben. Menschen mit positivem Schnelltest, mit Krankheitssymptomen oder nach einer Infektion zum Freitesten – für sie wird in aller Regel vom Arzt oder Gesundheitsamt ein PCR-Test angeordnet, der für den Betroffenen kostenfrei ist.

Gordon Rosch: Zu wenig Vergütung

Gordon Rosch sieht sich dennoch gezwungen, auf diesen Service vorerst zu verzichten, denn: „Wir erhalten laut Gesetzgeber pro Test nur eine Vergütung von 30 Euro, die Kosten liegen aber durch Personal, Material und Sicherheitsvorkehrungen bei 45 Euro“, so Rosch. Er hatte angeboten, von Betroffenen einen zusätzlichen Selbstkostenanteil von 15 Euro zu nehmen, doch das ist ihm nicht erlaubt.

Luckenwalder Apotheker hofft auf Nachbesserung

„Ich würde gern mithelfen, die Test-Situation für viele Menschen zu entspannen“, sagt Rosch. Er hat auch bereits einen separaten Raum für potenziell positive Abstriche vorbereitet – mit Fenster, hochgefliesten Wänden und Waschbecken, also perfekt zum Desinfizieren.

„Aber dass ich als Apotheker noch Geld drauf legen muss, geht gar nicht“, stellt er klar. Er hofft, dass sich Gesetzgeber und Kassen doch noch auf eine Nachbesserung einigen oder er einen Zusatz-Obolus nehmen darf.

Lennart Wenske (r.) beim Abstrichnehmen für einen Bürgertest. Quelle: Elinor Wenke

Vorerst bleiben wohl die meisten PCR-Testergebnisse in seiner Apotheke negativ, weil sie den Selbstzahlern vorbehalten sind. Mehr als 50 wurden inzwischen schon bescheinigt. Interessenten können unter Telefon 0 33 71/61 41 38 kurzfristig einen Termin vereinbaren.

„Das dürfte hinsichtlich der bevorstehenden Winterferien relevant sein“, sagt Rosch. Er räumt ein: „Der Lieferengpass macht sich auch bei den Testkassetten schon bemerkbar. Man sollte also rasch einen Termin vereinbaren.“ Die normalen Bürgertests bietet Rosch weiterhin an und macht mit seinen Mitarbeitern und Partnern in Jüterbog durchschnittlich 200 am Tag.

Von Elinor Wenke