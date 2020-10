Luckenwalde

Pfarrerin Julia Daser verlässt Luckenwalde und wechselt ins Amt für kirchliche Dienste nach Berlin. Am Sonntag wird sie in der Jakobikirche von Katrin Rudolph, der Superintendentin des Kirchenkreises Zossen-Fläming in einem Gottesdienst verabschiedet.

Am 1. Februar 2012 kam Julia Daser als Pfarrerin nach Luckenwalde. Zuvor war sie bereits in Jüterbog als Jugendwartin tätig. „Ich hatte hier eine sehr schöne Zeit. Es gab aber auch Einschnitte in meinen Leben. In dieser Zeit sind meine Oma und mein Stiefvater gestorben“, sagt die 42-Jährige. Und so empfand sie es als wohltuend, als sich Gemeindemitglieder in der schweren Zeit nach ihrem Befinden erkundigten, während sonst sie diejenige war, die immer für alle ein offenes Ohr hatte. Im Laufe der Jahre sind ihr viele aus der Gemeinde ans Herz gewachsen. Seit kurzem hat sie in Luckenwalde ein Patenkind – ihr zweites – und ist froh, dass sie nach ihrem Umzug nach Berlin Moabit einen guten Grund hat, wiederzukommen.

Mit der Jungen Gemeinde ging es aufwärts

Julia Daser baute in den vergangenen Jahren die Jugendarbeit in der Region neu auf. Anfangs bestanden nur Überbleibsel der Jungen Gemeinde. Als dann auch noch die beiden letzten Jugendlichen von Luckenwalde weggezogen sind, war es ziemlich deprimierend für sie. „Doch dann kam die Wende mit Katharina von Essen und Laura Gneuß und es ging aufwärts“, erzählt sie. In Spitzenzeiten trafen sich regelmäßig 25 Jugendliche. Neben der Jungen Gemeinde, war die zukünftige landeskirchliche Pfarrerin auch für die Konfirmanden und die Kreisjugendarbeit zuständig.

250 Kilometer zu Fuß

Sie führte die Tradition des „Filmwochenendes Land in Sicht“ im Jugendhaus in der Zinnaer Straße weiter. Das Filmwochenende gab es bereits, als sie 2004 in den Kirchenkreis kam. Besonders stolz ist sie auf die Junge Gemeinde und die Konfirmanden, die Jugendgottesdienste in Eigenregie organisierten. Die Pilgerfahrt 2012 wird nicht nur ihr, sondern wohl allen zwölf Teilnehmern in Erinnerung bleiben. „Es war erst schwer, jemanden dafür zu begeistern, 250 Kilometer von Polen nach Luckenwalde zu laufen. Aber alle waren am Ende froh, dass sie dabei waren“, so Daser. Über diese abenteuerliche Tour hatte die Pfarrerin mit den Jugendlichen dann auch im Gottesdienst berichtet, um die Gemeinde daran teilhaben zu lassen.

Schöne Hochzeiten

An die Hochzeiten der vergangenen Jahre denkt sie besonders gern zurück. So gab sich ein Paar das Ja-Wort am 100. Geburtstag der verstorbenen Mutter. Auch einem gleichgeschlechtlichen Paar, das seine Hochzeit in der Johanniskirche feierte, gab sie den Segen. Ein anderer Pfarrer hatte es abgelehnt, die beiden Frauen aus Berlin zu trauen. Für Julia Daser, die selbst jahrelang in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebte, war es selbstverständlich. Beim Tauffest am Gottower See haben die Frauen in diesem Jahr ihren Sohn taufen lassen. Lustig fand Julia Daser auch eine Hochzeit in Frankenfelde, bei der die Braut absoluter Star-Wars-Fan war und sich ein Teil der Hochzeitsgesellschaft entsprechend gekleidet hatte.

Gemeinde hat Ideen mitgetragen

Julia Daser hat zu Beginn der Coronazeit die Zahnputzandacht mit ins Leben gerufen. Überhaupt war sie experimentierfreudig, was die Arbeit in der Kirche betrifft. Dabei ist nicht alles zu 100 Prozent geglückt, was sie sich vorgenommen hat. Als sie 2015 die Idee hatte, eine Winterkirche einzurichten, in der Flüchtlinge täglich für andere kochen, hatte sie auf mehr Unterstützung gehofft. Das Projekt wurde nicht weitergeführt. „Dafür sind aber viele zwischenmenschliche Beziehungen entstanden“, berichtet die Pfarrerin. Sie hatte immer den Eindruck, dass die Gemeinde ihre Idee mitgetragen hat. Und wenn man Sachen ausprobiert, passiert es eben auch, dass mal was in die Hose geht.

Umzugsunternehmen bestellt

Wie es in den kommenden Wochen weitergeht, wird sich zeigen. „Ich bin gespannt auf meine neue berufliche Tätigkeit. Ich hoffe, ich kann herausfinden, wo ich künftig meine Schwerpunkte sehe“, so Julia Daser. Ab 2. November hat sie Urlaub und am 7. November steht das Umzugsunternehmen vor der Tür. Gepackt hat sie noch nichts. Bisher ist alles noch so unwirklich für sie. Jetzt ist erst die Verabschiedung, alles weitere wird sich finden. Gemeinsam mit ihrem achtjährigen Schäferhund Dubai, ihrem treuen Begleiter im Alltag wird sie die Herausforderungen meistern.

Einschränkungen durch Corona

Insgesamt 16 Jahre war sie mit einer kurzer Unterbrechung im Kirchenkreis Zossen-Fläming tätig. „Ich habe die besten Jahre meines Lebens diesem Kirchenkreis gewidmet und viel zurückbekommen. Jetzt ist genau der Zeitpunkt für mich gekommen, etwas anderes zu machen“, resümiert sie. Dem Abschiedsgottesdienst am Sonntag schließt sich ein gemütlichen Beisammensein rund um die Kirche an. Aufgrund der Coronabestimmungen ist der Personenkreis allerdings begrenzt.

Von Margrit Hahn