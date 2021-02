Luckenwalde

Die Polizei war am Mittwoch mit zahlreichen Beamten gegen einen mutmaßlichen Nazi und illegalen Sprayer in Luckenwalde im Einsatz. Wie ein Sprecher auf MAZ-Anfrage bestätigte, wurde die Wohnung eines 30-Jährigen in der Großen Weinbergstraße durchsucht. Der Mann soll für eine ganze Serie von rechten Graffitis in Luckenwalde verantwortlich sein. Das Dezernat „Politisch motivierte Kriminalität/Staatsschutz“ ermittelte gegen ihn. Ein Richter des Amtsgerichts Potsdam hatte den Beschluss zur Wohnungsdurchsuchung erlassen, danach rückten die Polizeibeamten am Mittwoch in Luckenwalde an. Den Beschuldigten trafen sie an seinem Wohnort an, so die Polizei.

Zufallsfunde: Mehrere Waffen entdeckt

Unter den 16 Einsatzkräften waren Mitarbeiter der Kripo und der Bereitschaftspolizei. Sie konnten dutzende Beweismittel bei dem 30-Jährigen sicherstellen, darunter Spraydosen, Schablonen und Speichermedien. Außerdem, berichtet der Polizeisprecher, habe es mehrere Zufallsfunde gegeben: Die Polizisten entdeckten bei dem Mann aus Luckenwalde auch Butterflymesser, Schlagring und Wurfmesser. Er hat damit gegen das Waffengesetz verstoßen. Der 30-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Anzeige

Im Juli 2019 beklebten Unbekannte den Luckenwalder Bahnhof mit fremdenfeindlichen Aufklebern. Quelle: Elinor Wenke

Für welche Taten der Mann konkret verantwortlich sein soll, gab die Polizei am Donnerstag nicht bekannt. Im Mai 2020 wurden sowohl am Bahnhof Luckenwalde als auch am Jugendclub „Klab“ rechte und antisemitische Schmierereien entdeckt. Schon ein Jahr zuvor verschandelten hunderte Aufkleber mit fremdenfeindlichen Botschaften den Bahnhof von Luckenwalde.

Erst am vergangenen Wochenende wurden auch in Zossen, zwischen Sperenberg und Rehagen sowie an der B 101 bei Ludwigsfelde rechte Schmierereien entdeckt, wegen denen derzeit der Verfassungsschutz ermittelt (die MAZ berichtete).

Von Victoria Barnack