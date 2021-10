Luckenwalde

Einen Tankbetrug gab es am Samstagabend an der Tankstelle Salzufler Allee in Luckenwalde. Ein Opel mit vier Personen sei an die Zapfsäule gefahren, habe Benzin getankt, die Kennzeichen mit Handschuhen überdeckt und sei, ohne die Rechnung von rund 25 Euro zu bezahlen, losgefahren. Polizisten konnten den Pkw stoppen. Der Fahrzeugführer (29) gab die Tat zu und bezahlte den Betrag. Eine Anzeige wegen Betruges wurde aufgenommen.

Von MAZonline