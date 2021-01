Luckenwalde

Die Polizei hat am Samstagnachmittag eine illegale Feier in Luckenwalde aufgelöst. Wie ein Sprecher auf MAZ-Anfrage bestätigte, hatten Bürger die Polizei gerufen. Sie hatten zuvor beobachtet, wie vor einem Wohnhaus in der Großen Weinbergstraße mehrere Fahrzeuge mit Kennzeichen aus verschiedenen Brandenburger Landkreisen sowie aus Berlin angereist waren. Die Gäste sollen daraufhin allesamt in das Haus gegangen sein.

17 Gäste zwischen 14 bis 31 Jahren

„Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten 17 Personen im Alter zwischen 14 bis 31 Jahren in einer vergleichsweise kleinen Wohnung feststellen“, berichtet der Polizeisprecher. „Diese hielten sich weder an die Abstandsregeln noch an die alternativen Schutzvorgaben (Mund-Nasen-Bedeckung) und gehörten auch mehr als zwei Haushalten an.“ Die Polizei war mit vier Streifenwagen vor Ort.

Jetzt droht Bußgeld

Die Polizisten nahmen die Personalien aller Beteiligten auf und lösten das Treffen anschließend auf. Den Gästen aus anderen Landkreisen und aus Berlin wurde Platzverweise erteilt. Gegen alle Anwesenden wurden außerdem Anzeigen gestellt. Sie haben mit den Verstößen gegen die Corona-Eindämmungsverordnung eine Ordnungswidrigkeit begangene. Auch der Landkreis wurde über die illegale Party informiert.

Von Victoria Barnack